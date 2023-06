Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez biuro prasowe reprezentujące Janusza Palikota, sąd zdecydował, że Jan Śpiewak musi ukryć swoje obraźliwe posty do czasu rozstrzygnięcia sprawy, w której jest pozwanym. Chodzi o naruszenie dóbr osobistych Janusza Palikota. Aktywista ma również pokryć koszty postanowienia.

Dodajmy, że wcześniej sąd skazał Janusz Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego, którzy wspólnie tworzą spółkę Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, za reklamowanie alkoholu w internecie. Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wojewódzkiego, Palikota i Czechowskiego zawiadomił latem ub.r. aktywista Jan Śpiewak.

Były poseł Janusz Palikot ma zapłacić 80 tys. zł. Gwiazda TVN Jakub Wojewódzki i ich wspólnik Tomasz Czechowski skazani zostali na grzywny po 70 tys. zł. Sąd nie miał wątpliwości, że złamali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z pewnością to nie koniec batalii Janusza Palikota z Janem Śpiewakiem, a całość przesłanego oświadczenia z biura prasowego Janusza Palikota zamieszczamy poniżej:

Sąd zdecydował – Jan Śpiewak musi ukryć swoje obraźliwe posty do czasu rozstrzygnięcia sprawy, w której jest pozwanym! Chodzi o naruszenie dóbr osobistych Janusza Palikota. Śpiewak ma pokryć koszty postanowienia.

Kolejny raz kłamstwa i pomówienia Jana Śpiewaka spotykają się ze zdecydowaną reakcją Sądu. 23 maja 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał ważne postanowienie w sprawie z powództwa Janusza Palikota przeciwko Janowi Śpiewakowi, udzielając Januszowi Palikotowi zabezpieczenia jego roszczenia niemajątkowego o zaniechanie naruszania jego dóbr osobistych.

Sąd nakazał pozwanemu Janowi Śpiewakowi zablokowanie dostępu, do czasu prawomocnego zakończenia rozstrzygnięcia sprawy, do jego obraźliwych wobec Janusza Palikota wpisów na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Śpiewak ma na to 24 godziny od otrzymania postanowienia. Sąd zasądził ponadto od Jana Śpiewaka koszty postępowania i zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Zapewne, jak zwykle w zwyczaju ma Jan Śpiewak w takich przypadkach, zarządzi zbiórkę na stronie Patronite i poprosi o pieniądze innych. Może lepiej przestać obrażać ludzi? Krytyka i obelgi to nie to samo, o czym donosiciel Śpiewak zbyt często zapomina. Czekam na ostateczny wyrok w sprawie. Liczę, że Prezydent Andrzej Duda tym razem nie ułaskawi donosiciela Jana Śpiewaka i oszczerca poniesie konsekwencje swoich haniebnych słów. – mówi Janusz Palikot.