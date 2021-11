Tyskie startuje z kampanią świąteczną

Marka Tyskie startuje z kampanią świąteczną pod hasłem „przejdźmy na Ty ponad przedziałami”. Głównym motywem kampanii jest świąteczny pociąg Tyskiego, który wyjedzie 4 grudnia i przejedzie przez wybrane polskie miasta.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 03-11-2021, 18:16

Tyskie startuje z kampanią świąteczną

Pociąg Tyskiego pojawił się w zeszłorocznej kampanii świątecznej marki i cieszył dużym zainteresowaniem konsumentów. Teraz marka Tyskie Kompanii Piwowarskiej postanowiła przenieść go ze świata reklamy do rzeczywistości tworząc przestrzeń do rozmów. W pociągu będą mogli przejść na Ty zwycięzcy konkursu organizowanego przez markę.

Tyskie konsekwentnie zwraca uwagę Polaków na polaryzację występującą w naszym społeczeństwie, a ideą marki jest łączenie pomimo różnic. Tym razem Tyskie zbliża Polaków i motywuje do zakończenia konfliktów w pociągu, który jest symbolem nadchodzących Świąt oraz przestrzenią do zwyczajnych rozmów „bez przedziałów” – w podróży, przy barze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wierzymy, że działania dążące do zbliżania Polaków mają wielki sens, a zmiana społeczna zaczyna się od małych kroków. Dlatego oprócz naszych standardowych aktywności reklamowych zawsze staramy się tworzyć realne narzędzia do zbliżania ludzi i takim jest pociąg. Taka jest cała nasza platforma, bo my naprawdę przechodzimy na Ty – mówi o kampanii świątecznej Jakub Michalski, Junior Brand Manager marki Tyskie.

W pociągu Tyskiego ponad przedziałami będą mogli spotkać się zwycięzcy konkursu przeprowadzonego na stronie marki. Kampanię promuje spot wyreżyserowany przez duet reżyserski Konqubinat (Karolinę Lewicką i Tomka Kapuścińskiego) za produkcję odpowiada dom produkcyjny OTO Film, a za postprodukcję studio Televisor. Za realizację kampanii online odpowiadają agencje: Gong i Huta 19 im. Joachima Fersengelda, która jest także odpowiedzialna za działania PR. Organizacją konkursu zarządza Afekt Agencja Reklamowa. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith Media.