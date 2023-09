Philip Morris International zapowiedział nową, przekraczającą miliard złotych inwestycję, obejmującą produkcję najnowszych wkładów tytoniowych do podgrzewania w fabryce w Krakowie, która pozwoli stworzyć wiele miejsc pracy.

Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej; fot. PTWP

Philip Morris International (PMI) to międzynarodowa firma tytoniowa, która zapowiada, że jej celem jest zapewnienie przyszłości wolnej od dymu papierosowego i długofalowe rozwijanie portfolio produktowego w taki sposób, aby obejmowało także produkty spoza sektora tytoniowego i nikotynowego.

Do tej pory w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację innowacyjnych systemów bezdymnych, firma zainwestowała ponad 10,5 miliarda dolarów, część z tych inwestycji lokując w Polsce.

Philip Morris International ogłosił w Polsce nową inwestycję na ponad miliard złotych i wprowadza najnowszy system podgrzewania tytoniu IQOS ILUMA.

Philip Morris International wyda ponad 1 mld zł na inwestycję w Krakowie

Polska zawsze odgrywała dla koncernu strategiczną rolę.

- Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków. Dziś mam zaszczyt poinformować, że Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji. Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie. Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy. O szczegółach nowej inwestycji poinformujemy w nadchodzących miesiącach – zapewnia Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej.

"Dorośli palacze, którzy nie zrywają z nałogiem, powinni mieć dostęp do lepszych, mniej szkodliwych alternatyw dla papierosa"

Philip Morris International w 2016 r. zapoczątkował globalną, technologiczną rewolucję w branży tytoniowej, opartą na danych i badaniach naukowych. Pozostaje też jedyną międzynarodową firmą tytoniową, która zapowiedziała, że zamierza całkowicie wygasić papierosy, zastępując je produktami bezdymnymi, które są lepszą alternatywą dla pełnoletnich osób palących, niż dalsze palenie papierosów.

„Jak wielokrotnie podkreślał Jacek Olczak, CEO Philip Morris International, miejsce papierosów jest w muzeum. Chcąc osiągnąć ten cel, dorośli palacze, którzy nie zrywają z nałogiem, powinni mieć dostęp do lepszych, mniej szkodliwych alternatyw dla papierosa. Niezależnie od tego, o jakiej kategorii takich produktów mówimy: czy będą to produkty doustne, jak snus czy saszetki nikotynowe, czy podgrzewany tytoń, czy też e-papierosy – każda z nich dla pełnoletniego palacza jest lepsza, niż dalsze palenie papierosów. W Szwecji przykładowo główną alternatywą są od lat doustne saszetki z tytoniem, z których korzysta około 14% Szwedów. Szeroka dostępność do tych oraz innych alternatyw przyczyniła się do tego, że Szwecja ma dzisiaj najniższy odsetek palaczy papierosów w Europie: pali tam około 6% społeczeństwa. Jeszcze w ubiegłych dekadach odsetek palaczy w Szwecji był zbliżony do polskiego, a dziś stanowi 1/5 odsetka palaczy w Polsce” – zauważa Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej – „W Polsce mamy odwrotną sytuację: papierosy pali prawie 29%, a około 5% korzysta z IQOS-a, nadal najpopularniejszego systemu podgrzewania tytoniu. Co ważne, użytkownicy podgrzewaczy to niemal wyłącznie byli palacze, którzy odeszli od papierosów dzięki nowym technologiom” – dodaje Michał Mierzejewski.

PMI zainwestował m.in. w badania i rozwój technologii systemów bezdymnych ponad 10,5 miliarda dolarów

Philip Morris International jest globalną firmą działającą w dziedzinie bezdymnych technologii, które mogą zastąpić papierosy, z pożytkiem dla społeczeństwa i zdrowia publicznego. Do tej pory w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację innowacyjnych systemów bezdymnych, firma zainwestowała ponad 10,5 miliarda dolarów, część z tych inwestycji lokując w Polsce.

Pod koniec ub. roku Philip Morris International miał ok. 2,5 tys. patentów związanych z technologiami bezdymnymi w 5 największych jurysdykcjach patentowych na świecie. Od 2015 r. firma przeprowadziła łącznie 251 ocen toksykologicznych swoich produktów bezdymnych, 26 badań klinicznych oraz 58 badań dot. percepcji i zachowań konsumenckich przed i po wprowadzeniu produktów bezdymnych do obrotu.

Technologia SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ w najnowszym urządzeniu IQOS ILUMA

Flagowym produktem firmy Philip Morris International, która radykalnie zmienia swój model biznesowy, jest system podgrzewania tytoniu IQOS. Najnowszą generacją urządzenia jest IQOS ILUMA, który w Polsce debiutuje w trzech odsłonach: IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE oraz IQOS ILUMA PRIME.

W urządzeniach z serii IQOS ILUMA po raz pierwszy zastosowano przełomową technologię SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, która podgrzewa tytoń bez jego spalania indukcyjnie i od wewnątrz: bez ostrza grzewczego, bez dymu, bez popiołu i bez konieczności czyszczenia urządzenia z pozostałości tytoniu. To jedyne urządzenia w segmencie podgrzewaczy tytoniu na świecie wyposażone w takie rozwiązanie. Zaprojektowano do nich nowe wkłady tytoniowe, dedykowane do serii IQOS ILUMA.

Eksperci: Trzeba jak najszybciej zmniejszyć odsetek Polaków palących papierosy

IQOS ILUMA, tak jak wszystkie urządzenia IQOS, podgrzewa tytoń bez jego spalania, wytwarzając aerozol nikotynowy zawierający średnio o 95 proc. mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z papierosem*. Urządzenie nie wydziela dymu ani popiołu, a emitowany przez nie aerozol ma znacznie mniej intensywny zapach niż dym papierosowy.

Wszystkie urządzenia z serii IQOS ILUMA są dostępne w sprzedaży od 12 września 2023 r. IQOS jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich osób palących lub korzystających z wyrobów z nikotyną, które nie zamierzają rzucić nałogu. IQOS nie jest produktem wolnym od ryzyka i dostarcza uzależniającą nikotynę.

