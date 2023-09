Philip Morris International zapowiedział nową inwestycję w Polsce. Koncern wyda ponad miliard złotych na produkcję wkładów tytoniowych do podgrzewania w fabryce w Krakowie. Powstanie wiele nowych miejsc pracy.

W Polsce jest ok. 8 mln palaczy, 28,8 proc. Polaków pali tradycyjne papierosy. Co ciekawe w Polsce ta tendencja cały czas rośnie, podczas gdy w większości europejskich krajów jest odwrotnie, coraz więcej palaczy odchodzi od klasycznego palenia, na rzecz tego bezdymnego.

Alternatywy dla papierosów są dostępne na polskim rynku od ponad 10 lat.

Koncern Philip Morris w 2016 r. zapowiedział wygaszanie papierosów ze swojego portfolio. Zamiast papierosów stawia na produkty bezdymne o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z dalszym paleniem.

99 proc. globalnych nakładów na badania i rozwój jest inwestowanych w produkty bezdymne. A do 2025 r. produkty bezdymne mają stanowić 50 proc. globalnych przychodów PMI - obecnie jest to 35 proc.

Jak informuje Philip Morris produkty bezdymne dostarczają palaczom nikotynę, ale nie spalają tytoniu i nie wydzielają dymu.

Koncern przekonuje, że produkty bezdymne uwalniają znacznie mniej szkodliwych, rakotwórczych związków (niż tradycyjne papierosy) i w zdecydowanie niższych stężeniach niż papierosy, zachowując zbliżoną dawkę nikotyny.

- Nie są wolne od ryzyka ale są lepszą alternatywą dla tych, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie - zapewniają przedstawiciele Philip Morris.

Do tej pory w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację innowacyjnych systemów bezdymnych, firma zainwestowała ponad 10,5 miliarda dolarów, część z tych inwestycji lokując w Polsce.

- Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków. Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji. Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie. Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy. O szczegółach nowej inwestycji poinformujemy w nadchodzących miesiącach – zapewnia Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej.