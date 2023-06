Prace przygotowawcze pod nową fabrykę rozpoczną się w lipcu 2023 r., a rozpoczęcie produkcji spodziewane jest w I kwartale 2024 r. Nowa fabryka zatrudni ponad 250 osób, głównie w obszarze produkcji. W pierwszej kolejności propozycję zatrudnienia otrzymają pracownicy Philip Morris Ukraina (PMU) z fabryki w Charkowie.

"Z dumą ogłaszamy nową inwestycję w Ukrainie, która wesprze jej obecny i przyszły wzrost gospodarczy, a także pozwoli stworzyć wiele wartościowych miejsc pracy. To coś więcej niż standardowa inwestycja w infrastrukturę. To wyraz naszego zaangażowania na rzecz Ukrainy oraz jej mieszkańców i znaczący sygnał dla innych międzynarodowych inwestorów – sygnał zaufania do ukraińskiej gospodarki, zaufania do narodu ukraińskiego i wiary w przyszłość Ukrainy. Ukraińska gospodarka musi jak najszybciej stanąć na nogi, a duże, międzynarodowe firmy jak nasza mogą – i powinny – odegrać w tym procesie znaczącą rolę. To właśnie międzynarodowy biznes, poprzez inwestycje, może otworzyć Ukrainie drzwi do gospodarczej integracji z Zachodem – powiedział Michał Mierzejewski, Wiceprezydent Philip Morris International (PMI) na Obszar Europy Północno-Wschodniej.