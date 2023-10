Uczniowie zatruli się wziewnym alkoholem izoamylowym podczas przeprowadzania eksperymentu w klasie chemicznej – powiedział we wtorek oficer prasowy pleszewskiej straży pożarnej mł. kpt. Artur Burchacki.

Uczniowie zatruli się alkoholem podczas lekcji. fot. shutterstock

Uczniowie zatruli się alkoholem podczas lekcji

Do zdarzenia doszło we wtorek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. O godz. 12 pleszewska straż pożarna została zawiadomiona, że w klasie, gdzie dziewięciu uczniów z nauczycielem uczestniczyło w doświadczeniu chemicznym, doszło do zatrucia wziewnym alkoholem izoamylowym.

Do zdarzenia wysłano łącznie cztery zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrowa Wlkp. - przekazał mł. kpt. Artur Burchacki.

Ponieważ uczniowie źle się poczuli, wezwano także pogotowie ratunkowe.

Strażacy zabezpieczyli pojemnik z alkoholem. Podjęto decyzję o ewakuacji z budynku wszystkich uczniów i pracowników szkoły - łącznie 186 osób.

Troje uczniów pogotowie zabrało do pleszewskiego szpitala na obserwację.

