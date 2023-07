Bogate portfolio, umiejętne wprowadzanie na rynek nowości i innowacyjne kanały dystrybucji. To tylko niektóre elementy strategii, która zapewniła firmie TiM, jednemu z największych importerów win w Polsce, znaczny wzrost sprzedaży.

Ubiegły rok obrotowy firma TiM, jeden z największych importerów win w Polsce, może zaliczyć do udanych/Fot:TiM

TiM ze wzrostem wyników finansowych

Bogate portfolio bielskiego importera win

Znane marki i nowości na winnym rynku

Upodobania i nawyki polskiego konsumenta

Ile litrów wina wypijają Polacy?

TiM zwiększa sprzedaż

W ubiegłym roku rynek wina w naszym kraju musiał zmierzyć się z lekkim spadkiem. Mimo tej niekorzystnej dla branży tendencji, spółka TiM może pochwalić się znacznym wzrostem wyników finansowych. Na ten pozytywny rezultat wpłynęło m.in. zwiększenie procentowej marży brutto ze sprzedaży, co zaowocowało wyższym poziomem zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto.

Analizując tę sytuację trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie: sprzedaży ilościowej i wartościowej. Ta pierwsza pozycja prezentuje się dobrze, bo jak w każdej branży mieliśmy do czynienia z dużymi podwyżkami cen. Jeśli chodzi o sprzedaż ilościową, także mamy powód do radości, bo ten rok był lepszy niż poprzedni. Naszą przewagą jest to, że pracujemy ze wszystkimi możliwymi formatami, takimi jak: rynek tradycyjny, rynek nowoczesny, czyli dyskonty, supermarkety, hipermarkety i stacje benzynowe – podkreśla Ewa Krzuś-Wiśniewska. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Trade Marketingu TiM.

Wirtualna platforma, realne zyski importera win

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych i nadążać za dynamicznie zmieniającymi się trendami, TiM kładzie nacisk na innowacje. Jednym z wdrożonych ostatnio rozwiązań, które pomogło wypracować pozytywny wynik finansowy było uruchomienie platformy e-commerce. Funkcjonujący od marca br. projekt powstał z myślą o klientach B2B, którzy posiadają koncesję na sprzedaż detaliczną wina. W Polsce obowiązuje bowiem ustawa zakazująca sprzedaży alkoholu przez Internet. Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży pozwoliło firmie na poszerzenie dystrybucji i pozyskanie nowego grona rynku tradycyjnego.

Znane i lubiane pozycje w portfolio oraz oryginalne nowości

TiM stawia na stosunek jakości do ceny. Konsekwentna realizacja tej biznesowej filozofii sprawia, że klienci, którzy kupują wina oferowane przez dystrybutora z Bielska – Białej, chętnie po nie wracają. W swoim bogatym i sukcesywnie rozbudowywanym portfolio TiM ma m.in. chilijskie wina Cono Sur, nazywane przez amatorów tego trunku "winem z rowerkiem" czy popularną na polskim rynku Portadę. Firma proponuje swoim klientom także nowe, oryginalne "winne" pozycje. Jedną z nich jest portugalskie Vinho Verde. To delikatny, musujący alkohol, który może być alternatywą dla cieszącego się w Polsce ogromnym uznaniem prosecco. Jednak w przeciwieństwie do włoskiego trunku zawiera "bąbelki", które powstały w trakcie procesu fermentacji, a nie dzięki sztucznemu nasyceniu dwutlenkiem węgla (CO2). Jako jeden z czołowych importerów win w naszym kraju TiM stara się nie tylko sprostać istniejącym trendom, ale także wytyczać nowe kierunki rozwoju i kreować modę na wyraziste, oryginalne wina. W portfolio TiM można więc znaleźć spory wybór białych win (które są ostatnio bardziej popularne niż czerwone), wina bezalkoholowe czy wina ekologiczne. W swojej ofercie największy Polski dystrybutor win ma w sumie około 600 pozycji.

Naszym atutem jest różnorodność

Mimo inflacji i systematycznego wzrostu cen, przywiązani do konkretnych brandów amatorzy wina, są w stanie zapłacić za nie kilka złotych więcej. Dzięki tej tendencji marki reprezentujące kategorię 30+, których nie brak w ofercie TiM, osiągnęły w ubiegłym roku wzrost sprzedaży.

Naszym atutem jest różnorodność. Nie dyskutujemy z gustami, tylko staramy się dostarczyć naszemu klientowi to, co najbardziej mu smakuje. Oprócz popularnych win chilijskich, francuskich czy hiszpańskich mamy też w swojej ofercie alkohole z bardziej egzotycznych kierunków takich jak Izrael czy Urugwaj. Zauważyliśmy, że sięgający po wina Polacy lubią eksperymentować, więc staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Tworząc ofertę pamiętamy o tym, że na wybory konsumentów ma wpływ również lokalizacja. Dlatego we współpracy z mniejszymi sklepami czy stacjami benzynowymi przygotowujemy zdywersyfikowane propozycje dla klientów z małych miasteczek czy dużych metropolii – wyjaśnia Ewa Krzuś-Wiśniewska.

Biblioteka win, konkursy i festiwale

Przeciętny Kowalski wypija około 5,5 lita wina rocznie. Choć na niewtajemniczonych ta liczba może robić wrażenie, tak naprawdę jesteśmy daleko w tyle za Włochami, Francuzami czy Hiszpanami. Południowcy wypijają około 45 litrów ulubionych win w ciągu roku. Ale z roku na rok wina są w naszym kraju coraz popularniejsze, co sprawia, że "winna" branża może optymistycznie myśleć o najbliższej przyszłości.

Cieszy nas ta tendencja, ale zaobserwowaliśmy, że polski konsument potrzebuje nawigacji. Bardzo popularne w naszym kraju są programy kulinarne, które przyczyniają się także do promocji win. Dlatego staramy się podpowiadać w jaki sposób parować wina z jedzeniem. Polski klient jest też otwarty na edukację, dlatego z myślą o nim przygotowaliśmy projekt Biblioteka Wina. To rozwiązanie pozwala w prosty, intuicyjny i zgodny z drzewem decyzyjnym sposób wybrać konkretny produkt idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań – tłumaczy Ewa Krzuś-Wiśniewska

Projekty edukacyjne to ważny segment działalności TiM. Firma organizuje specjalistyczne szkolenia dla sprzedawców detalicznych, festiwale wina z udziałem przedstawicieli zagranicznych winnic i konkursy przygotowane z myślą o klientach bezpośrednich.

Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zgrany, świetnie ze sobą współpracujący zespół. Wiemy, że kapitał ludzki ma największy wpływ na mocną pozycję firmy na rynku. Staramy się też dbać o budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami. Warto podkreślić jeszcze jeden ważny aspekt. Pracujemy nie tylko dla zysku, ale przede wszystkim z miłości do wina – dodaje Wiceprezes TiM.

