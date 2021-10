Udaremniono przemyt papierosów na przejściu granicznym w Medyce

Na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpackie) funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili przemyt papierosów, które ukryte był m.in. w dachu pojazdu oraz za deską rozdzielczą.

Autor: PAP

Data: 21-10-2021, 16:45

Na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpackie) funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili przemyt papierosów / fot. unsplash

Jak poinformował PAP w czwartek Paweł Staszkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w wykryciu kontrabandy funkcjonariuszom pomogły psy służbowe - Luna i Cedra.

Przemyt został wykryty w samochodzie kierowanym przez 38-latenigo Ukraińca. Wyszkolone do wykrywania przemytu psy służbowe naprowadziły funkcjonariuszy na skrytki w pojeździe.

W specjalnie przystosowanej do przemytu desce rozdzielczej, dachu oraz nagrzewnicy wykryto łącznie 427 paczek papierosów.

Jak podkreślił Staszkiewicz, mężczyzna, z zawodu mechanik samochodowy, przyznał się do próby przemytu. "Mężczyzna wyjaśnił, że przeróbek w samochodzie dokonał samodzielnie. Zamierzał odsprzedać papierosy z zyskiem, a zarobione w nielegalny sposób pieniądze przeznaczyć na potrzeby rodziny" - zaznaczył.

Ukrainiec stracił pojazd, który został zajęty jako dowód rzeczowy w sprawie. Na poczet kary grzywny zabezpieczono też 6 tys. zł. W stosunku do sprawcy wykroczenia skierowano do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na Ukrainę.

Jak powiedział Staszkiewicz, w ostatnim czasie funkcjonariusze podkarpackiej KAS ujawniali przemyt papierosów w różnych nietypowych skrytkach. Papierosy ukrywane były m.in. pod podłogą pojazdu, w tłumiku, w belce tylnego zawieszenia, dachu, nagrzewnicy, schowku na podnośnik oraz w ekspresie do kawy.