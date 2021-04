Ukradli alkohol za 1000 zł. Grozi im do 10 lat

Policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie po tym, jak jeden ze świadków zauważył wybitą szybę w sklepie w centrum miasta.

"Na miejsce niezwłocznie wysłany został patrol. Podczas patrolowania ulic Śródmieścia, policyjni wywiadowcy zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo rozglądać. Funkcjonariusze postanowili bliżej im się przyjrzeć. Mężczyznami tymi okazali się 32- i 36-letni mieszkańcy Włocławka. Starszy z nich niósł torbę podróżną, w której policjanci znaleźli ponad 20 sztuk butelek z alkoholem. Mężczyźni nie potrafili jednoznacznie wskazać źródła pochodzenia tego alkoholu. Dlatego zostali zatrzymani do wyjaśnienia" - poinformowała w piątek nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa KMP we Włocławku.

Dochodzenie wykazało, że mężczyźni odpowiadają również za inną kradzież z początku marca tego roku. Wówczas włocławianie okradli ten sam sklep. Celem był także alkohol.

"Zebrane dowody pozwoliły ustalić, że obu tych przestępstw dokonali wspólnie zatrzymani mężczyźni. Obaj usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo młodszy z mężczyzn będzie się jeszcze tłumaczył za zniszczenie mienia. Policjanci ustalili bowiem, że zanim na początku kwietnia włamał się z kompanem do sklepu, wybił tej samej nocy szybę w innym sklepie w centrum miasta" - wskazała nadkom. Seligowska-Ostatek.

W momencie zatrzymania jeden z mężczyzn miał w organizmie ponad trzy, drugi blisko dwa promile alkoholu.