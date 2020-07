United Beverages złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie MBWS Polska

- Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu kontroli nad spółką Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie od spółki Marie Brizard Wine & Spirits z siedzibą w Paryżu, Francja 100% udziałów dających prawo do sprawowania kontroli nad tą Spółką (koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Ponadto spółka United Beverages S.A. w wyniku koncentracji przejmie kontrolę nad spółką Fabryka Wódek „Polmos Łańcut” S.A., będącej spółką zależną od Marie & Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o. – czytamy we wniosku do UOKiK.

- Analiza rynku sporządzana przez Zgłaszającego zdaje się wskazywać, że koncentracja nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla rynku, w tym konkurentów, kontrahentów i konsumentów – podaje też UOKiK.

Czytaj też: „Szef Stock Polska: przejęcie Marie Brizard przez United Beverages zaostrzy konkurencję, ale to dobra zmiana"



United Beverages S.A. jest spółką w grupie kapitałowej, bezpośrednio kontrolowaną przez W.C. Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze. Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi United Beverages S.A. obejmuje grupę spółek kontrolowanych przez osobę fizyczną, tj. Williama Vernona Careya, która koncentruje swoją działalność na hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej (Detal Partner Sp. z o.o., MAC Sp. z o.o., System Sp. z. o.o.) prowadzą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów detalicznych. Spółka Detal Partner Sp. z o.o. prowadzi również sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Spółki United Beverages S.A., Alco-Trade Sp. z o.o. oraz Distribev Orbico Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Ponadto United Beverages S.A. oraz Distribev Orbico wprowadzają na rynek krajowy importowane napoje alkoholowe, których są wyłącznym importerem.

Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi spółka Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z.o.o. obejmuje grupę spółek kontrolowanych przez osobę prawną, tj. spółkę Marie Brizard Wine & Spirits S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji produktów alkoholowych.