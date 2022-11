Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do Prokuratury Krajowej z pismem w sprawie niedozwolonych reklam alkoholu w internecie- donoszą Wirtualne Media. Według informacji serwisu, urząd przekazał organom ścigania konkretne przykłady reklam i twórców, którzy mogą łamać przepisy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny/ fot. PAP

- Mając na uwadze skalę tego zjawiska oraz spoczywający na Prezesie UOKiK obowiązek, który wynika z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego i polega na niezwłocznym zawiadamianiu prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, zwróciliśmy się do prokuratury z pismem. Wskazaliśmy w nim, jak dramatycznie powszechnym zjawiskiem jest reklama alkoholi w mediach społecznościowych oraz poprosiliśmy o wyznaczenie jednostki, do której moglibyśmy kierować zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co usprawniłoby proces przekazywania sygnałów od konsumentów, które do nas trafiają – poinformowało portal Wirtualnemedia.pl biuro prasowe UOKiK.

UOKiK przekazał prokuraturze przykłady reklam alkoholu, które mogą łamać prawo

- Jednocześnie przedstawiliśmy dotychczas zgromadzone materiały dotyczące reklam, które mogą nie spełniać wymogów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, z prośbą o ich analizę – napisał UOKiK w dalszej części odpowiedzi.

Zawiadomienia dotyczyły działalności różnych twórców, głównie na Instagramie. Do urzędu najwięcej takich zgłoszeń wpłynęło w czasie wakacji – nawet po kilka w tygodniu, teraz są to raczej sporadyczne sytuacje – poinformował UOKiK.

