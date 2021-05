Urugwaj wschodzącą gwiazdą branży winiarskiej

Urugwaj to czwarty co do wielkości producent wina w Ameryce Południowej. Winnice zajmują tam blisko 10 tys. ha. Przeciętny Urugwajczyk wypija aż 33 litry wina rocznie podczas gdy, Polak wypija zaledwie 3,5-4 litry. Winogrona uprawia się tam od ponad 250 lat.

Największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju jest winnica Bodega Garzón. Jej założycielem jest argentyński miliarder - Alejandro Bulgheroni. fot. materiały prasowe

Największą inwestycją winiarską w historii Urugwaju jest położona kilkanaście kilometrów od Atlantyku, w departamencie Maldonado, na malowniczym odludziu, winnica Bodega Garzón. Jej założycielem jest argentyński miliarder - Alejandro Bulgheroni.

Ikonicznym winem Bodega Garzón jest esencjonalne i wielowymiarowe „Balasto”. Wino dojrzewa w dębowych beczkach przez blisko 20 miesięcy. W końcowej fazie dojrzewania, cała ekipa, łącznie z zarządem i samym Alejandro Bulgheronim, bierze udział w tworzeniu blendu, który każdego roku jest nieco inny. Poszczególne roczniki różnią się odmianami, a także ich udziałem procentowym. W międzynarodowych ocenach wino to regularnie otrzymuje od 94 do 98 punktów.

Prawdziwą wizytówką winiarni jest Tannat Reserva z rocznika 2015. To on w roku 2017 został umieszczony przez magazyn „Wine Spectator” na liście 100 najlepszych win świata. To za jego sprawą krytycy winiarscy zwrócili swoją uwagę na Bodega Garzón, a przy okazji także urugwajskie winiarstwo.

Bodega Garzón, podobnie jak i reszta Urugwaju, nie tylko tannatem stoi. Przykładem jest białe wino z odmiany albariño, do niedawna utożsamianej z położoną na północy Hiszpanii Galicją. Albariño bardzo dobrze odnalazło się także w niewielkim kraju nad La Platą dając i w nim znakomite wina.

Biznesmen znajduje się na liście pięciuset najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes”. Fortuny dorobił się w branży petrochemicznej i energetycznej. Majątek chętnie inwestuje w rozmaite przedsięwzięcia winiarskie w najsłynniejszych regionach produkcji wina na świecie - Napa Valley, Toskania, Mendoza, Barossa czy Bordeaux.

Wina z Urugwaju od ponad 20 lat sprowadza Dom Wina i był ich pierwszym polskim importerem. W siedzibie Domu Wina w Krakowie znajduje się Konsulat Honorowy Urugwaju. Dom Wina jest też wyłącznym polskim dystrybutorem win z Bodega Garzón.

Mozaika urugwajskich win

- Tannat Single Vineyard rodzi się w konkretnym, bardzo szczególnym sektorze naszej winnicy o powierzchni zajmującej mniej więcej 3 ha, gdzie winogrona zbiera się ręcznie w optymalnym momencie dojrzenia – opowiada German Bruzzone, główny enolog winiarni Bodega Garzón, twórca wina Tannat Single Vineyard.

- Potem w winiarni poddaje się je odszypułkowaniu i fermentacji w cementowych tankach o kształcie tulipanów. Tanki nie mają powłoki epoksydowej, fermentacja jest przeprowadzana bardzo delikatnie, bez brutalnej ekstrakcji tanin. Wino dojrzewa w niewypalanych beczkach, z dębu francuskiego, o pojemności 5 tys. litrów. Zależy nam, by przede wszystkim wino odzwierciedlało siedlisko, z którego pochodzi. Czas spędzony w dębie ma sprawić, by wino lepiej dojrzało, ale nie ma mu nadać cech dodatkowych aromatów i smaków. 2015 był bardzo dobrym rocznikiem – suchym i dość ciepłym, co się rzadko zdarza w Urugwaju, ale 2018 i 2020 były jeszcze lepsze. Wkrótce wina te wejdą na rynek! – mówi German Bruzzone.

Jednak Bodega Garzón, podobnie jak i reszta Urugwaju, nie tylko tannatem stoi. Dobrym przykładem jest białe wino z odmiany albariño, do niedawna utożsamianej z położoną na północy Hiszpanii Galicją. Przykład Bodega Garzón pokazuje, że albariño bardzo dobrze odnalazło się także w niewielkim kraju nad La Platą dając i w nim znakomite wina.

Nowością w ofercie winiarni i reprezentującego ją w Polsce Domu Wina są dwie etykiety klasy super premium z linii Petit Clos.

Dom Wina to jeden z najstarszych polskich importerów i dystrybutorów win i alkoholi mocnych. Firma działa na rynku od 1996 roku. Sprowadza wina od ponad 80 dostawców z 5 kontynentów. W portfolio ma ponad 600 etykiet win i alkoholi mocnych reprezentujących każdy liczący się region winiarski świata. Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.