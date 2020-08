Ustawa o podatku cukrowym trafi do Trybunału Konstytucyjnego?

Pomimo uwag i wątpliwości wielokrotnie zgłaszanych przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, prawników i legislatorów, 14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Ustawę „cukrową”. W ocenie ZP PPS sposób procedowania w parlamencie oraz postanowienia Ustawy „cukrowej” i wprowadzenie dodatkowych opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml, posiadają liczne wady prawne i są niezgodne z Konstytucją RP, co kwalifikuje ją do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.