Ustawa o wyrobach winiarskich będzie dopasowana do przepisów EU

Rozpatrywanie projektu ustawy o wyrobach winiarskich zostały przełożone o kilka dni z powodu konieczności notyfikacji w KE niektórych jego zapisów. Projekt ma dostosować polskie prawo do nowych przepisów dot. wspólnej organizacji rynku wina w UE.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich trafił do Sejmu pod obrady plenarne na pierwsze czytanie na początku lipca br. Po czym został skierowany do dalszych prac.

Ustawa o wyrobach winiarskich

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich, która miała zająć się dokumentem we wtorek, odłożyła prace nad projektem, gdyż jak poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, resort rolnictwa czeka na jego notyfikację w KE. W związku z tym ustalono, że podkomisja zajmie się tym projektem w pierwszym tygodniu listopada.

Ponadto projekt będą jeszcze rozpatrywały połączone komisje: rolnictwa oraz finansów.

Bartosik wyjaśnił, że notyfikacja dotyczy dodania w polskich przepisach klauzuli wzajemnego uznawania towarów oraz zmianę definicji barwienia oraz słodzenia. Jest także potrzeba dostosowania definicji miodu pitnego oraz cydru do przepisów "horyzontalnych" zawartych w rozporządzeniu UE odnoszących się do dodatków do żywności - zaznaczył wiceminister.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Uproszczono i ujednolicono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR, któremu przekazano prowadzenie rejestru, będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu. Według projektowanych przepisów, nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru, a także posiadania zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

Wymagania jakościowe dla napojów winiarskich

Podniesiono wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadzono także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku - w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

Projektowana ustawa pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok. A ponadto umożliwienia produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich. Kolejnym ułatwieniem będzie umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.