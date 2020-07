Van Pur jedynym polskim producentem piwa wyróżnionym w Superior TasteAward

Produkty oceniane są przez niezależne jury, składające się z 200 wybitnych Szefów Kuchni i Sommelierów - opiniotwórczych liderów w dziedzinie smaku. Nagrody przyznawane są na podstawie rozbudowanej oceny sensorycznej, która nawiązuje do skali słynnego przewodnika Michelin, gdzie najlepszym lokalom przyznaje się od 1 do 3 gwiazdek. Dodatkowym atutem, podnoszącym rangę wyróżnienia, jest fakt, że formuła plebiscytu zakłada degustacje produktów bez ich identyfikacji, czyli podczas tak zwanych ślepych testów, co uniemożliwia jakiekolwiek nieobiektywne sugestie i pozwala odnieść się wyłącznie do kwestii smaku.

Łomża Jasne, rozlewane jest w pobliżu doliny Narwi, nieprzerwanie od 1968 roku.

Van Pur jest największą niezależną polską spółką piwowarską mającą swoje zakłady w Łomży, Rakszawie, Zabrzu, Koszalinie, Jędrzejowie i Stalowej Woli. W swojej ofercie posiada piwa m.in. Łomża, Karpackie, Brok, Halne, Górnośląskie, Cortes oraz bezalkoholowe napoje słodowe. To również sprawdzony partner w kategorii privatelabel.