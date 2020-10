Van Pur kupi Browar Braniewo od Grupy Żywiec. Jest list intencyjny

Van Pur to właściciel popularnych marek piw, takich jak Łomża, Cortes, Karpackie, Brok, Śląskie i Halne. Firma dynamicznie rozwija działalność na rynku polskim i zagranicznym. By stale móc oferować klientom wyjątkowe produkty spółka czyni kolejne inwestycje. Zgodnie ze strategią rozwoju Van Pur zgłosił chęć zakupu 100 proc udziałów w spółce Browar Braniewo sp. z o.o., praw do marek „Kuflowe”, „Braniewo” oraz „Jasne, że Pełne”, a także nieruchomości i aktywów związanych z produkcją tych piw w browarze od Grupy Żywiec.

Strony podpisały list intencyjny, którego następstwem będzie rozpoczęcie procesu badania przedmiotu transakcji tzw. due diligence. Jeżeli proces badania zostanie pomyślnie ukończony oraz dodatkowo zgodę na koncentrację wyrazi Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to finalizacja transakcji nastąpi jeszcze w 2020 roku.

- Jesteśmy polską firmą, jednym z największych producentów piwa w Europie Środkowo Wschodniej, ale to w kraju chcemy angażować nasze siły poprzez tworzenie miejsc pracy i nowej gamy produktów dla naszych klientów. By tak się stało musimy nieustannie inwestować. Przejęcie Browaru Braniewo jest kolejnym milowym krokiem w rozwoju Van Pur. Jesteśmy przekonani, że to dobry kierunek dla naszej firmy. Zależy nam na utrzymaniu i kontynuacji tradycji polskich, znanych marek piwa o ugruntowanej pozycji na rynku – mówi Jagoda Iwańczuk, Prezes Zarządu Van Pur S.A.

- Zamiar sprzedaży Browaru Braniewo przez Grupę Żywiec wynika z planów skoncentrowania inwestycji na strategicznych obszarach, uproszczenia działalności i wydzielenia aktywów, w przypadku których oczekiwany zwrot z kapitału jest niższy od zamierzonych przez naszą firmę celów. Wierzymy, że biorąc pod uwagę specjalizację rynkową i strategię rozwoju w Polsce Van Pur będzie dobrym inwestorem dla Browaru w Braniewie – mówi Francois-Xavier Mahot, Prezes Grupy Żywiec S.A.

Van Pur jest jednym z czołowych polskich producentów piwa obecnym na rynku od 1989 roku. Van Pur posiada 5 browarów zlokalizowanych w Łomży, Rakszawie, Jędrzejowie, Zabrzu oraz Koszalinie. Kluczową marką Spółki jest Łomża, serca klientów podbiły również Cortes, Karpackie, Brock, Śląskie i Halne. Van Pur specjalizuje się także w produkcji marek własnych. Jest również jednym z czołowych eksporterów piwa za granicę.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Firma warzy piwo w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Warka, Browarze Leżajsk, Browarze Elbląg, Browarze Namysłów, Browarze Braniewo oraz Browarze Zamkowym Cieszyn. Do najsilniejszych marek spółki obok Żywca należą Heineken, Desperados, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne w tym: Królewskie, Namysłów, Specjal, Leżajsk. Grupa Żywiec jest także liderem rynkowym segmentu piw bezalkoholowych (Żywiec 0,0%, Heineken 0.0%, Warka Radler 0,0%). Firma powiązana jest z Grupą Heineken.