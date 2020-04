Van Pur wspiera browary rzemieślnicze i gastronomię, przekazał też środki do dezynfekcji

Zarząd firmy podjął decyzje niosące pomoc w walce z koronawirusem. Jest to m.in. uruchomienie programu wsparcia mniejszych browarów rzemieślniczych w okolicach zakładów należących do grupy. W związku z utrudnieniami jakie spotykają producentów piw kraftowych, VAN PUR postanowił zakupić od nich produkty, pomagając im przetrwać kryzys. Piwo zostało już zakupione z trzech browarów na podkarpaciu, z Podlasia, Górnego Śląska oraz Koszalina.

- Okres pandemii jest bardzo ciężki do przetrwania, dlatego nasza branża powinna być solidarna. Nie zapominamy o mniejszych browarach, które są obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji i przyłączamy się do akcji wspieraj lokalnie. Wszystkie produkty, które zostały kupione od browarów rzemieślniczych posłużą jako prezenty okolicznościowe dla naszych pracowników – mówi prezes VAN PUR, Jagoda Iwańczuk.

Innym działaniem pomocowym, realizowanym od początku pandemii jest wsparcie gastronomii. Mając na uwadze wyjątkowo ciężką sytuację restauracji, barów i pubów VAN PUR odbiera wyprodukowane przez spółkę piwo w kegach od wszystkich partnerów, a także zwraca im pieniądze.

- Odbieranie piwa, podczas gdy gastronomia nie ma możliwości dalszej sprzedaży i serwowania go naszym konsumentom było naturalnym odruchem. Od startu akcji udało się odebrać już ponad

330 HL, a akcja pomocowa cały czas trwa – mówi Prezes VAN PUR S.A. Jagoda Iwańczuk

Ponadto spółka przekazała do Wojewody Podkarpackiej płyn do dezynfekcji na bazie alkoholu z piwa dealkoholizowanego, aby we wspólnej inicjatywie dostarczyć 2000 litrów środków do placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia w regionie. VAN PUR sprowadził także dziesiątki tysięcy maseczek dla pracowników, szpitali i instytucji wymagających szczególnej pomocy.

Q-bev należący do jednej grupy kapitałowej przekazał z kolei produkty – napoje izotoniczne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z filozofią całej grupy, firmy do niej należące zawsze starają się wspierać rodzinnych i lokalnych przedsiębiorców, zakupując towary i usługi w pierwszej kolejności dostarczane przez polskie, lokalne firmy rodzinne.

Zarząd Van Pur dotychczas przekazał 1 milion złotych na wsparcie najbardziej potrzebujących szpitali w okolicach zakładów należących do grupy, a kolejny 1 milion złotych przeznaczył na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu podkarpacia.

Van Pur jest największą polską spółką piwowarską mającą swoje zakłady w Łomży, Rakszawie, Zabrzu, Koszalinie, Jędrzejowie i Stalowej Woli. W swojej ofercie posiada piwa m.in. Łomża, Karpackie, Brok, Halne, Górnośląskie, Cortes oraz bezalkoholowe napoje słodowe. To również sprawdzony i ceniony partner w kategorii private label.