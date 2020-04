Vaping Association Polska przekazało 1000 szybkich testów na koronawirusa dla kieleckiego szpitala

Producenci płynów do e-papierosów zapowiadali, iż gromadzą środki na kolejne działania walki z epidemią. Przekazane testy pozwalają wykryć obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 do siedmiu dni od zakażenia, w ciągu kilku minut. Testy sprawdzają obecność przeciwciał IgG i IgM we krwi lub osoczu badanego. Mogą być używane nie tylko dla pacjentów, ale przede wszystkim w weryfikacji zakażeń wśród personelu medycznego. W Polsce co 6 zakażony to pracownik służby zdrowia.

– W VAP czujemy dużą potrzebę wspierania medyków w tym trudnym czasie. Wcześniej pomogliśmy w butelkowaniu płynów do dezynfekcji, które potem zostały przekazane szpitalom. Kolejną naszą inicjatywą będzie przyłączenie się do akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!”. Chcemy wesprzeć Fundację, aby ze zgromadzonych środków sfinansowała zakup potrzebnych sprzętów. Serdecznie zachęcamy firmy z innych branż do wsparcia działań Fundacji – mówi Przemysław Jaskóła, rzecznik Vaping Association Polska.

„Jesteśmy Razem. Pomagamy!” to inicjatywa społeczna skupiająca przedsiębiorców, gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach akcji niezbędne wsparcie finansowe uzyskują m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Jest to forma wspólnego działania podmiotów prywatnych, które w sposób materialny i niematerialny pomagają w walce z koronawirusem. Inicjatorem akcji jest Leszek Gierszewski, prezes i założyciel Drutex S.A.