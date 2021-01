W czasie pandemii wzrosło zainteresowanie winem, branża z optymizmem patrzy w przyszłość

Pandemiczny grudzień 2020

Końcówka 2020 roku, jak co roku, była najgorętszym okresem dla branży. I to mimo pandemii. Jakub Nowak, Prezes JNT Group podkreśla, że grudzień zawsze jest wyzwaniem logistycznym, ponieważ w krótkim czasie generowana jest bardzo wysoka sprzedaż.

- Nie inaczej było w tym roku. Czas pandemii jeszcze bardziej zwiększył napięcie w tym okresie ze względu na procedury bezpieczeństwa, które wydłużają wszystkie działania. W naszej firmie przygotowaliśmy się do tego procesu dużo wcześniej, dzięki czemu udało nam się zrealizować wszystkie założone cele – mówi Jakub Nowak.

Końcówka roku pozwoliła też nadrobić spadek obrotów w miesiącach poprzednich. - Generalnie w tych warunkach zewnętrznych jesteśmy zadowoleni z całego roku 2020, gdyż utrzymaliśmy sprzedaż na podobnym poziomie – mówi Grzegorz Bartol, Wiceprezes firmy Bartex.

Skokowo wzrosła sprzedaż win musujących, ale i spokojne cieszyły się zwiększonym zainteresowaniem.

- Polscy konsumenci, zmęczeni przedłużającą się izolacją i powszechnym dystansem społecznym, jeszcze częściej niż w roku poprzednim skłaniali się do zakupów wyższej jakości win musujących z segmentu cenowego powyżej 20 zł – przyznaje Tomasz Leszko, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska.

Czas podsumowań

Trudny, nieprzewidywalny, wymagający zdolności oraz kreatywnego zarządzania kadrą – tak dziś miniony już rok podsumowują szefowie firm winiarskich.

- Dostosowanie zakładów produkcyjnych do obostrzeń i zaleceń sanitarnych wymagało modyfikacji systemu pracy, a także zakupu urządzeń do dezynfekcji. To wszystko niestety generuje koszty, które obniżają marże. Ważniejszy jest jednak fakt, że utrzymaliśmy wszystkie miejsca pracy i dokończyliśmy inwestycje, które w niedługim czasie zaowocują nowymi możliwościami rozlewniczymi – mówi Grzegorz Bartol, Wiceprezes firmy Bartex.

Taką inwestycję, dającą przedsiębiorstwu dużą niezależność, ma już za sobą firma JNT Group.

– W 2019 roku zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą technologię butelkowania win gronowych. To powoduje, że już dzisiaj jesteśmy bardziej konkurencyjni niż firmy z Niemiec czy Holandii, które wcześniej specjalizowały się w tego typu działalności – mówi Jakub Nowak, Prezes JNT Group.

Dobry rok, paradoksalnie, ma za sobą inna firma zrzeszona w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa – JF Hillebrand Poland, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów.