W Czechach nie tylko ziemniaki, ale i wódkę można kupić w automacie. A w Polsce?

Jak na razie nie słyszeliśmy o ziemniakomatach, ani o wódkomatach w Polsce, a co do kwestii kanałów dystrybucji alkoholu, to czekamy wciąż na decyzję rządzących co do możliwości sprzedaży alkoholi przez internet.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że w Czechach od miesiąca działa automat do sprzedaży ziemniaków, które ustawiono w miejscowości Velhartice na zachodzie Czech. Po wrzuceniu monet z maszyny wypadają dwa kilogramy bulw. Pomysłodawcy działającego ziemkniakomatu zdają sobie sprawę z ograniczeń maszyny: sprzedaje tylko jedną odmianę ziemniaków.

Pomysł na automat z ziemniakami miał zachęcić do kupowania czeskich produktów i lokalnych wyrobów spożywczych. "Idea była taka, że ludzie spróbują naszych ziemniaków i stwierdzą, że są smaczne. Z odmian, które są na czeskim rynku, około 80 proc. to produkcja zagraniczna i tylko około 20 proc. - czeska" – mówi mediom kierownik lokalnej spółki "Vesa" Viktor Kopaczka. Stwierdził też, że jest to jedyny ziemniakomat w Europie Środkowej.

