W Korei Płd. rekordowy import wina w czasie pandemii Covid-19

Od stycznia do listopada 2020 roku do Korei Płd. sprowadzono wino o wartości 239 mln dolarów, znacznie więcej niż w całym roku 2019, gdy były to 204 mln dolarów - wynika z danych urzędu celnego.

Jest to również ponad dwa razy więcej, niż wynosiła wartość wina sprowadzonego do Korei Płd. w roku 2011 - podkreśla Yonhap.

Najwięcej czerwonego wina sprowadzonego do Korei Płd. pochodziło z Chile, a na kolejnych miejscach znalazły się Francja, Stany Zjednoczone, Włochy i Hiszpania. Wino białe importowano głównie z Francji, Włoch, Chile, USA i Nowej Zelandii.

Do wzrostu importu przyczyniła się pandemia koronawirusa, która wpływa na przyzwyczajenia i wymusza spędzanie czasu w domach, gdzie Koreańczycy piją więcej alkoholu, najchętniej sięgając przy tym po wino.

Jedna z południowokoreańskich sieci handlowych donosiła wiosną o wyraźnym wzroście sprzedaży napojów wyskokowych, szczególnie wina. Rosnącej sprzedaży alkoholu towarzyszył zwiększony popyt na środki łagodzące kaca - informował wówczas dziennik "Korea Herald".