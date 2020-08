W Płocku ruszy wkrótce Punkt Pomocy Palącym

Orlen najbardziej rozpoznawalną marką stacji paliw, co wpływa na wyniki detalu

Zapowiadając w czwartek otwarcie Punktu Pomocy Palącym, który będzie działał w jednej z placówek płockiego Centrum Medycznego Medica, PKN Orlen wspomniał, iż jest "to ważny element szerszej inicjatywy koncernu, która ma na celu zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego". "Wpisuje się to również w działania społeczne PKN Orlen promujące zdrowy i aktywny tryb życia" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił, że uruchamiany 29 sierpnia "Punkt Pomocy Palącym to miejsce, w którym każdy palacz otrzyma pomoc w rzuceniu palenia". Zaznaczył przy tym, że "profesjonalne wsparcie jest często warunkiem niezbędnym dla skutecznego zaprzestania palenia". "W placówce palacz trafi pod opiekę: lekarza, psychologa, a w razie potrzeby także dietetyka. Tak wszechstronna pomoc oferowana przez Punkt Pomocy Palącym zwiększa szanse na sukces, gdyż zespół uzależnienia od tytoniu jest chorobą, która dotyka kilku sfer funkcjonowania człowieka - biologicznej, psychologicznej i społecznej" - wyjaśnił płocki koncern.

Odnosząc się do szczegółów działalności płockiego Punktu Pomocy Palącym, PKN Orlen wspomniał, iż podczas wizyty osób chcących rzucić palenie "lekarz właściwie dobierze leki, a psycholog podpowie, jak poradzić sobie z objawami odstawienia nikotyny, czy utrwalonymi przez lata nawykami, sytuacjami, w których najczęściej pacjent sięgał po papierosa". "Jednocześnie specjalista pomoże zidentyfikować czynniki ryzyka, tzn. takie sytuacje bądź stany emocjonalne, które zwiększają ryzyko nawrotu do palenia, a także wspólnie z pacjentem opracuje plan radzenia w takich sytuacjach. Ponadto wspólnie z rzucającym palenie będzie pracował nad utrzymaniem motywacji i wspierał w podjętej decyzji" - zapowiedział płocki koncern, opisując pomoc, na jaką będzie można liczyć w ramach projektu.

PKN Orlen zaznaczył, że jedną z najczęstszych obaw osób rzucających palenie jest zwiększenie masy ciała, którego mogą doświadczać byli palacze. "Choć rzucenie palenia zwiększa takie ryzyko, ze względu na zarówno psychologiczne jak i fizjologiczne aspekty procesu odstawiania papierosów, można temu zapobiec korzystając z porad dietetyka. Taka pomoc zostanie również zapewniona" - dodał płocki koncern.