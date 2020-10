W południowym Tyrolu, we Włoszech, trwa sezon na młode wino

Marie Brizard Wine and Spirits sprzedaje spółkę Moncigale francuskiej firmie winiarskiej

Obecnie w Południowym Tyrolu znajduje się około 350 gospodarstw zrzeszonych pod marką „Roter Hahn” z własnymi winnicami. Rolnicy chętnie oprowadzają gości po gospodarstwie, w czasie zbiorów często udają się do winnicy wraz z turystami, gdzie można pomagać przy zrywaniu winogron. Po skończonej pracy ciężko pracujący pomocnicy są nagradzani posiłkiem w otoczeniu winorośli.

Jednym z takich miejsc jest piękne, zabytkowe Pardellerhof. Znajduje się na słonecznym zboczu, a gospodarze specjalizują się w uprawie owoców i winorośli. To właśnie tutaj można dowiedzieć się jak uprawia się winorośla i jak z winogron powstaje wysokiej jakości wino. Niezapomnianą atrakcją dla gości będzie udział w wieczorach połączonych z degustacją win, które organizowane są w wiejskiej, kamiennej altanie.

W winiarni

Koneserzy trunków powinni spróbować lokalnego wina na farmie Rielinger-Hof. Tamtejsi gospodarze zajmują się uprawą wina od trzech pokoleń. Jeszcze niedawno część zbiorów z ich winnicy trafiała do spółdzielczej wytwórni win, jednak od 2011 r. cała produkcja wina jest prowadzona i sprzedawana bezpośrednio w ich gospodarstwie. W ten sposób goście mogą delektować się trunkiem, który wyprodukowano z winogron rosnących i dojrzewających bezpośrednio w gospodarstwie.

Rolnicy dają również swoim gościom możliwość odwiedzenia jednego z najbardziej wyjątkowych miejsc w gospodarstwie - piwnicy, w której czerwone i białe wina dojrzewają do perfekcji w drewnianych beczkach lub stalowych zbiornikach. Odbywają się tu również degustacje, podczas których turyści mogą dowiedzieć się wszystkiego o przemyśle winiarskim Południowego Tyrolu, a także o różnych metodach uprawy i poszczególnych etapach pracy w ciągu roku winiarskiego.

Świętowanie Törggelen

Każdego roku od października do listopada lokalni mieszkańcy i turyści z przyjemnością kultywują jedną z ulubionych tradycji Południowego Tyrolu, czyli Törggelen. Historia Törggelen sięga wielu lat wstecz. Początkowo jesienią południowotyrolscy chłopi spotykali się z handlarzami wina, aby wspólnie próbować młodego wina. Natomiast dzisiaj Törggelen to nie tylko z atrakcje kulinarne, ale także jesienne aktywności na łonie natury, takie jak wędrowanie po szlakach. Po spacerach wszyscy gromadzą się w tradycyjnych gospodach, aby razem próbować specjałów przygotowanych przez gospodynie. Na stole można więc znaleźć knedle, peklowane mięsa, domowe kiełbasy i kiszoną kapustę. Do tego podawane jest oczywiście młode wino, a jako deser pieczone kasztany i pączki.

Ketschnweg – kasztanowa trasa

