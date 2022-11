Policjanci zatrzymali 31-latka z gminy Bojanowo (woj. wielkopolskie), który na strychu stodoły nielegalnie uprawiał konopie indyjskie. Funkcjonariusze zabezpieczyli 130 krzewów konopi oraz profesjonalny sprzęt służący do uprawy.

31-latek z gminy Bojanowo na strychu stodoły nielegalnie uprawiał konopie indyjskie/ fot. Esteban Lopez on Unsplash

Jak poinformowała we wtorek asp. sztab. Beata Jarczewska z KPP w Rawiczu, 31-latka z gminy Bojanowo udało się zatrzymać dzięki współpracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Rawicza oraz Gostynia i ich wspólnych działań operacyjnych.

Nielegalna uprawa marihuany na strychu stodoły

"Mężczyzna był mocno zaskoczony, kiedy na terenie swojej posesji zobaczył kryminalnych z nakazem pozwalającym im przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. Policjanci mieli dobre rozpoznanie w tej sprawie, dlatego w pierwszej kolejności poszli w kierunku stodoły. Tam w części strychu odnaleźli specjalnie przygotowane pomieszczenie o powierzchni około 30 mkw., gdzie 31-latek przy pomocy profesjonalnego sprzętu hodował marihuanę" - podała Jarczewska.

Wskazała, że policjanci w toku prowadzonych czynności zabezpieczyli 130 nielegalnie uprawianych krzewów konopi; wszystkie w równej fazie wzrostu ok. 120 cm oraz w etapie kwitnienia.

"Krzewy niebawem miały być ścinane i wytworzony z nich susz mógłby trafić na czarny rynek. Szacunkowa ilość powstałego suszu marihuany to około 3 kg. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt służący do uprawy tej nielegalnej rośliny. Wiele wskazuje na to, że zatrzymany mężczyzna do swojej uprawy czerpał prąd z nielegalnego przyłącza, trwają ustalenia tego procederu" - zaznaczyła Jarczewska.

31-latkowi grozi do 8 lat więzienia

31-letni mieszkaniec gminy Bojanowo za popełnione przez siebie przestępstwo usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Za nielegalną uprawę konopi grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wobec zatrzymanego został zastosowany dozór policyjny zobowiązujący go do wstawiennictwa na policji cztery razy w tygodniu.

