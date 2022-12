Wine & Spirits Concept to nowe miejsce z winami na mapie Warszawy. Koncept jest zlokalizowany przy ulicy Szarej 10 na warszawskim Powiślu w klimatycznej kamienicy zbudowanej w 1910 roku.

Wine & Spirits Concept to nowe miejsce z winami na mapie Warszawy. / fot. materiały prasowe

Wine & Spirits Concept - nowy butik z winami w Warszawie. Co znajdziemy w ofercie?

Wine & Spirits Concept to sklep o charakterze butikowym, który poza wyselekcjonowanymi winami i innymi alkoholami w swojej ofercie posiada również akcesoria z nimi związane jak: kieliszki do wina, szklanki do whisky, trybuszony, stopery, systemy do serwowania i przechowywania win oraz szampanów.

W butiku można nabyć również literaturę winiarską, świece i patyczki o zapachu wina czerwonego, wina białego czy porto. Na półce z ciekawostkami znajdziemy też m.in. puzzle o tematyce winiarskiej. Na klientów, którzy chcieliby obdarować prezentem kogoś bliskiego, czekają zapakowane zestawy upominkowe, a w wyborze odpowiedniego trunku profesjonalną radą służą doświadczeni sommelierzy.

Na Szarej 10 znajduje się również kącik do degustacji, w którym dzięki eksperckiemu wsparciu można odkryć nowe smaki z całego świata, w tym także win polskich. Lokalnym akcentem w concept store przy Szarej 10 jest także doceniany na całym świecie polski kawior Antonius, produkowany z tradycją hodowli ryb sięgającą 1967 roku.

U nas klient nie musi znać się na alkoholach, my zawsze pomożemy znaleźć trunek, który spełni jego wymagania i zaskoczy walorami smakowymi, a dodatkowo podczas zakupów można miło spędzić czas. Wizyta w naszym koncepcie to pełne doświadczenie, który umila doświadczona obsługa sommelierska - mówi Beata Chmielewska, właścicielka Wine&Spirits Concept oraz marki Wine Avenue, która już od dekady działa w branży winiarskiej.

Wine Avenue realizuje także usługę "importu na zlecenie" - dzięki czemu dostarczają do klientów wskazane wina z każdego zakątka świata, tym samym kompleksowo obsługując cały proces importowy.

– Do tej pory koncentrowaliśmy się na klientach z branży gastronomicznej, klientach korporacyjnych i sklepach specjalistycznych. To pierwszy flagship store, który zdecydowaliśmy się otworzyć z myślą o klientach prywatnych i detalicznych. Jeżeli nasz pomysł się sprawdzi, być może zaczniemy powielać podobne sklepy również w innych miejscach Warszawy, a nawet Polski – przyznała Beata Chmielewska.

Wine Avenue jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 21, z kolei w soboty od 10 do 16.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl