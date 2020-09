W woj. warmińsko-mazurskim policja zabezpieczyła ponad tonę nielegalnego tytoniu

Jak poinformowała we wtorek policja, podczas przeszukania samochodu, mieszkania i pomieszczenia gospodarczego należących do 29-letniego mieszkańca powiatu iławskiego zabezpieczono prawie 1,3 tony liści tytoniu.

Znaleziono również sprzęt służący do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, tj. maszyny do rozdrabiania liści na krajankę, a także sprzęt służący do suszenia tytoniu. "Mężczyzna, prowadząc swoją nielegalną działalność, naraził Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 700 tys. zł" - podała policja.

29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut. Grozi mu kara grzywny, łącznie z karą pozbawienia wolności nawet do trzech lat.