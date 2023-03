Jak poinformowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, 9 marca 2023 r. Rada m.st. Warszawy głosami radnych KO i części klubu PiS, odrzuciła złożoną przez MJN oraz Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi petycję dotyczącą ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie w godzinach nocnych (22-6) w sklepach i na stacjach benzynowych oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu.

Nie jesteśmy zaskoczeni - komentują przedstawiciele stowarzyszenia:

W ocenie Stowarzyszenia "ratusz konsekwentnie zadbał o interes sklepów Alko 24 h - bo przecież nie mieszkańców!"

- Broni nie składamy. Nie będzie „spokoju do wyborów” w temacie - bo taki był zapewne plan. Już wkrótce temat wróci do ratusza. Nie będzie ciszy w temacie - bo jest on zbyt ważny dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Gdyż policję i straż miejską też można odciążyć - mogą zająć się innymi zgłoszeniami w czasie, w których muszą jechać na interwencję pod sklepem nocnym. Potwierdzają to doświadczenia gmin, w których wprowadzono podobne rozwiązanie. Także w najbliższych okolicach Warszawy - zapowiada Miasto Jest Nasze.