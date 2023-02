Jak w gąszczu winiarskich etykiet i niezliczonej liczby potraw nie zgubić romantycznego wątku? Poniżej kilka sprawdzonych rozwiązań na tę wyjątkową kolację.

Walentynki to dla wielu par szczególna okazja, by w miłej atmosferze spędzić ze sobą czas. W zabieganej codzienności nie zawsze mamy chwilę, by zaplanować romantyczny wieczór i przygotować wyjątkową kolację. Jednak tego dnia warto mieć wszystko zorganizowane i odpowiednio wcześniej przygotowane – zarówno jedzenie, jak i wino. Bo też trudno o bardziej odpowiednie towarzystwo dla walentynkowej kolacji niż właśnie wino.

Wina musujące

Na początek must have, czyli wino musujące. Prosecco, cava, szampan. Każdy wybór będzie dobry. Bąbelki to najbardziej zmysłowe wina, a przy tym niezastąpiony kompan wielu dań. Przystawki w formie włoskich wędlin, przeróżne tapasy, dania z ryb lub smażone krewetki czy gotowane mule – to wszystko idealnie zgrywa się z musiakami.

Wina musujące w wersji wytrawnej (na etykiecie szukajcie oznaczenia „brut”) mają w sobie subtelną nutę słodyczy, dzięki czemu pasują również do sushi czy wielu innych dań kuchni azjatyckiej.

Jakie wino dobrać do kolacji?

Jeśli tego dnia nie macie jednak ochoty na bąbelki, to dobrym rozwiązaniem do opisanych dań będą również lekkie, białe wina o wytrawnym charakterze. Takie odmiany jak riesling, sauvignon blanc, albarino czy pinot grigio będą przyjemnie podkreślać zarówno smak ryby, jak i owoców morza.

Orientalne dania tajskie, wietnamskie i hinduskie najlepiej będą łączyły się z kolei z mocno aromatycznymi winami o wyraźnie owocowym charakterze – gewurztraminerem, muscatem, torrontesem lub półwytrawnym rieslingiem.

Wybierając wino czerwone – do pieczonych lub grillowanych mięs, makaronów z pomidorowym sosem, pizzy, wędlin i intensywnych serów – pamiętajcie, by unikać trunków o wysokiej zawartości alkoholu i intensywnych taninach. Potrafią one przytłoczyć nawet największych miłośników czerwieni. Zamiast miło spędzać czas z ukochaną osobą, będziecie odczuwać senność i zmęczenie.

Wina do deseru

Walentynkowy deser to dla mnie niemal zawsze talerz owoców i słodkie wino musujące. Sprawdzą się tu truskawki, mango lub inne świeże i jednocześnie słodkie owoce. Skonsumowane w towarzystwie włoskiego wina Asti DOCG będę idealnym zwieńczeniem romantycznej kolacji.

Tego dnia jest jeszcze jeden ważny składnik kolacji. Mam na myśli oczywiście czekoladę. Jest wręcz niezastąpiona 14 lutego! Lody czekoladowe, ciasto lub czekoladowy suflet. Taki zestaw aż prosi się o kieliszek dobrego sherry, czyli hiszpańskiego wina wzmacnianego. Wersja pedro ximenez lub cream będzie najbardziej odpowiednia. Pamiętajmy jednak, że to bardzo słodkie trunki, dlatego dla osób, które źle znoszą potężną dawkę cukru, wina te mogą być deserem samym w sobie.

