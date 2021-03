Warka wchodzi na szerszą skalę w świat gier

Gry wideo cieszą się w Polsce coraz większą popularnością – już teraz szacuje się, że nad Wisłą interesuje się nimi aż 14 milionów dorosłych Polaków [z badania Game Story zrealizowanego przez IQS]. Ten segment ma więc niezwykły potencjał marketingowy, który Warka chce wykorzystać. Wejście marki w gaming pozwoli jej dotrzeć do rzeszy młodszych dorosłych konsumentów, których gry angażują dużo bardziej niż wydarzenia sportowe kojarzone do tej pory z Warką.

Wejście w świat gamingu

– Warka to idealne piwo na spotkania z kumplami czy wspólne oglądanie wydarzeń sportowych. Od lat jesteśmy obecni w piłce nożnej. To naturalne, że kolejnym krokiem dla marki o takich korzeniach jest wejście w gaming, który staje się coraz ważniejszy dla naszych konsumentów. Świat Planety Warki jest blisko świata gamingu – w obu liczy się zabawa, rywalizacja i nawiązywanie więzi międzyludzkich – mówi Marcin Drożyński, Senior Brand Manager Warki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Warka i gaming to połączenie, o którym myślimy w dużej skali i długoterminowo. To dlatego stworzyliśmy platformę Warka Planet of Gamers, z własnym logo i wyrazistą identyfikacją wizualną, czerpiącą z gier wideo. W ramach tej nowej platformy, przygotowanej z myślą o graczach, odbędzie się Warka Planet of Gamers Cup – turniej gamingowy o autorskiej, nieznanej dotąd w Polsce formule – dodaje Barbara Niedziela, Strategy Director w 2012 Agency.

Planet Of Gamers Cup

Planet Of Gamers to platforma dedykowana osobom zainteresowanym gamingiem. Do Warka Planet of Gamers Club zaproszonych zostało ośmiu twórców, którzy spędzą ze sobą trzy dni pełne emocji, zabawy i rywalizacji. Na ten czas zawodnicy przeniosą się do świata rodem z Planety Warka i zmierzą w nie jednej, ale aż czterech grach. W projekcie wezmą udział: Luure, Piranhasawa, Kromka, Gluhammer, Kuben, Fangotten, Człowiek Warga i Pago. Wydarzenie poprowadzi NieDaRadek. Fani będą mogli obserwować rywalizację podczas streamingu zaplanowanego na 11 kwietnia. Rozgrywki będzie można śledzić na stronie www.planetofgamers.pl, na kanale Planet of Gamers na YouTube, na wydarzeniu na Facebooku oraz na kanałach uczestników turnieju.

Wydarzenie wspierane jest silną kampanią digital: w mediach społecznościowych, na displey’u oraz VOD, a dodatkowo spot zapowiadający turniej pojawił się też podczas fazy finałowej turnieju IEM w Katowicach.

Pomysłodawcą wydarzenia jest marka Warka. Strategię platformy Planet of Gamers stworzyły 2012 Agency, Gameset i TalentMedia. Przy realizacji działań współpracują 2012 Agency odpowiedzialne za strategię komunikacji, kreację i kampanię 360 oraz agencja Gameset, która przygotowała koncept wydarzenia Planet of Gamers Cup i zarządza relacjami z twórcami. Produkcją zajęło się Graffiti Films. Działania PR prowadzi agencja HOPE. Media planuje i kupuje Starcom.