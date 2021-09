Warszawski Festiwal Piwa powraca na Legię

Po dwóch latach przerwy Warszawski Festiwal Piwa ponownie zawita na stadion Legii w Warszawie. 12 edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 7-9 października. O tym, jak będzie wyglądać jesienna edycja, mówi Paweł Leszczyński, jeden z organizatorów WFP.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 23-09-2021, 15:27

Po dwóch latach przerwy Warszawski Festiwal Piwa ponownie zawita na stadion Legii w Warszawie. / fot. materiały prasowe

Warszawski Festiwal Piwa to ponad 60 browarów, 450 kranów, około 1000 różnych piw, w tym ponad setka premier i beczek przygotowanych specjalnie na festiwal. Organizatorzy spodziewają się ok. 18-20 tysięcy gości z Polski i z zagranicy.

Małe, lokalne, innowacyjne. Jeszcze przed paroma laty mało kto słyszał o rzemieślniczym piwie, dziś dostępne jest w większości knajp w dużych miastach. Powstały setki małych browarów i tysiące nowych piw. Mimo małego udziału w rynku polskie browary kreują trendy wśród klientów i międzynarodowych korporacji . Aż trudno rozeznać się w kolorowej różnorodności barw, stylów i smaków.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Edukujemy, bawimy się dobrze i bezpiecznie. Warszawski Festiwal Piwa to okazja, aby zapoznać się z aktualnymi modami, które rządzą światem piwa oraz docenić poziom polskiego piwowarstwa. Dysponujemy też nieograniczoną liczbą miejsc siedzących na otwartym powietrzu, gdzie nasi goście bez stresu będą mogli delektować się piwem.

Jesteśmy niezależni od dużych firm i korporacji. Na Festiwal zapraszamy tylko małe, polskie browary (i najciekawszych gości zza granicy). To one promują etos piwowara i prezentują piwa, które ciężko znaleźć w sklepach (a duża część w ogóle nie trafia do butelek!). Najlepiej smakuje świeże, nalewane prosto z beczki, przez pracownika browaru lub samego piwowara, który – zgodnie z przyjętą przez nas zasadą – musi być obecny na miejscu. Dzięki temu naturalnie nawiązuje nić porozumienia z festiwalowymi gośćmi, stwarzając okazję do wzajemnego poznania i rozmów.

Szklanka Zero Waste

Chcemy ograniczyć zużycie plastikowych kubków, które są zmorą każdego festiwalu piwa. Zachęcamy wszystkich, żeby przynosili własne szklanki dla siebie i znajomych, albo kupowali je na miejscu. Piwo rzemieślnicze najlepiej smakuje właśnie ze szkła. Przygotowaliśmy też „zwykłą” szklankę 0,3 l., którą „po kosztach”, za 2,5 zł będziemy sprzedawać podczas imprezy.

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie

Kolejny rok Rak’n’Roll łączy siły z Warszawskim Festiwalem Piwa. Już po raz drugi Fundacja Rak’n’Roll będzie obecna na WFP, poprzednio promując swoje piwo bezalkoholowe KRS 338 803. W tym roku aż dwie nowości, obie promują przelewy. Przy stoisku będzie można spróbować nowego smakowego piwa od Innych Beczek, o nazwie „Rak’n’Rollowe Bezalkoholowe z Marakują” ale także nowości od palarni kawy HAYB. „Łeb do Słońca” to kolumbijska kawa w dwóch rodzajach palenia, specjalnie dla RnR. Część dochodów ze sprzedaży tych produktów będzie przekazywana na pomoc chorym w przejściu przez raka. Dla silniejszego działania będzie można na miejscu przelać dodatkowy datek na Fundację Rak'n'Roll.

W sobotę 9 października, o godzinie 19, na głównej scenie festiwalu, Michał „Chmielobrody” Stemplowski, gitarzysta zespołu JD Overdrive, poprowadzi Aukcję Sztosów na rzecz Fundacji.

Podczas 11 edycji zebraliśmy 13 353 zł, a najdroższe piwo, Samiec Alfa z pierwszej warki, zostały wylicytowane za 2700 zł! Podczas 12 edycji możemy spodziewać się jeszcze większych emocji.

Szkło i gadżety

Z okazji każdej kolejnej edycji Festiwalu przygotowujemy specjalne, festiwalowe szkło. O jego nazwie zdecydują nasi fani. Tym razem będzie to tzw. tumbler, czyli zgrabna szklanka o szerokim dnie, bez nóżki, podobna trochę do koniakówki. Kształt czaszy ma istotny wpływ na intensywność aromatów, które możemy wyczuć w piwie – zwężenie u góry kumuluje estry, czyli głównie przyjemne aromaty owocowe, a dzięki podgrzaniu piwa ciepłem dłoni, możemy uwydatnić jego bukiet.

Piwny Przewodnik

Dla osób, które ilość wystawców i piw przyprawi o zawrót głowy, mogą zwrócić się do Piwnych Przewodników. To specjaliści zwracający na siebie uwagę koszulkami z charakterystycznym nadrukiem. Chętnie doradzą, czego warto spróbować i jak poruszać się na festiwalu.

Strefa relaksu – flippery i konsole gier

Dla gości – nieodpłatnie – dostępne będą flippery i konsole do gier. W specjalnej strefie relaksu na 1. piętrze festiwalu starsi goście będą mogli sobie przypomnieć czasy dzieciństwa, a młodsi spróbować sił i refleksu na automatach, które kiedyś rozpalały wyobraźnię lepiej niż dziś kino 3D. To wyzwanie tym większe, że poziom zręczności może być odwrotnie proporcjonalny do czasu spędzonego na festiwalu.

Znajdź swoje ulubione piwo w katalogu

Na stronie https://katalog.warszawskifestiwalpiwa.pl umieściliśmy listę wystawców oraz piw, które pojawią się na festiwalu (informacje są wciąż dodawane, strona powinna być kompletna tydzień przed festiwalem). Goście dostaną powiadomienie o piwach, które chcą spróbować, będą też mogli sprawdzić. Które aktualnie są do degustacji na danym stanowisku, poruszać się po interaktywnej mapie i zdobyć dodatkowe informacje.

Foodtrucki publikują swoje menu, a prosty mechanizm wyszukiwania pomaga poruszać się w gąszczu premier i piw przygotowanych specjalnie na festiwal. Po zalogowaniu się na stronie mamy możliwość zaznaczania i komentowania ulubionych piw, przygotowania listy festiwalowej z najciekawszymi pozycjami i poznania ocen danych piw w popularnych serwisach ratingowych. Możemy także sprawdzić, który wystawca przywiózł na festiwal najwięcej piw lub wystawi się z największą ilością kranów (rekordziści mają ich ponad 10!).

Główne piętro strefy VIP Stadionu Legii Warszawa w nowej odsłonie

Po remoncie kryta strefa VIP Miejskiego Stadionu Legii Warszawa jest nieco większa i zdecydowanie bardziej ustawna. Przearanżowaliśmy trochę przestrzeń, dodając parę stanowisk browarów oraz strefy ze stołami i grami w środku obu sal, na drugim piętrze. Na murawie po raz kolejny pojawią się pełne energii zespoły. Odpowiadając na prośby naszych gości, część trybun do których prowadzą oddzielne wejścia oznaczyliśmy jako strefy dla niepalących. Łącznie, na całej trybunie, dostępnych jest parę tysięcy miejsc siedzących. Komfort zapewnia również darmowa szatnia na pierwszym piętrze, obok strefy flipperów oraz również darmowy parking na 700 aut.

Festiwal tysiąca smaków - foodtrucki

Z degustacją piwa nierozerwalnie łączy się jedzenie. Naszą ambicją jest zaprosić na festiwal najciekawsze polskie foodtrucki. A czego będzie można spróbować na najbliższej edycji? Wymienimy tylko kilka propozycji: kanapki z wołowiną i grillowaną wieprzowiną, matiasy, kuchnia meksykańska, koreańska, szaszłyki, podpłomyki, podroby, pizza, hamburgery, hot-dogi, pierogi z różnymi nadzieniami, tybetańskie pierożki na parze… A do tego rzemieślnicza czekolada.

Gry planszowe

Wydawnictwo FoxGames stworzy na festiwalu wyjątkową Strefę Gier Planszowych (2 piętro). Na miejscu będzie można przysiąść się do wolnego stolika i zagrać w wybraną planszówkę, której zasady chętnie wytłumaczą animatorzy. Od pewnego czasu gry planszowe są nie tylko coraz bardziej popularne, ale też – dzięki pracy pasjonatów – coraz ciekawsze i zaskakujące. Dodatkowo na miejscu będzie można nabyć gry wydawnictwa w atrakcyjnych cenach.

Gra w kapsle i inne Giga Gry!

Coraz więcej osób nigdy nie zaznało przyjemności gry w kapsle na szkolnym podwórku. Dla jednych to nowe doświadczenie, dla innych powrót do nostalgicznego świata dzieciństwa: na festiwalu będziecie mogli spróbować swoich sił z przyjaciółmi. Pojawią się też nowości z arsenału Giga Gier: cornhole, giga chińczyk w naszej wariacji „wyścig” i connect 4. Nasze gry wspaniale komponują się z każdym stylem kraftowego piwa, zapraszamy do zabawy!

Warszawski Konkurs Piw Domowych, Mazowiecki Beer Challenge i Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych

WKPD to konkurs piw domowych w Polsce, choć może poszczycić się największą ilością sędziujących w nim specjalistów. Zwyczajowo odbywa się w przed Warszawskim Festiwalem Piwa, a na festiwalu, w piątek o 20, ogłaszamy wyniki konkursu. Zwycięzca nagrody głównej – Grand Prix – uwarzy piwo na podstawie swojej zwycięskiej receptury razem z Browarem PINTA. Zwykle ma swoją premierę podczas kolejnej edycji festiwalu.

Podczas tej edycji odbędzie się również ogłoszenie wyników Mazowiecki Beer Challenge, skierowanego do piwowarów domowych z Mazowsza. Zwycięzca uwarzy swoje piwo w Browarze Palatum.

Organizator konkursu, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, przygotowało zresztą dla gości wiele atrakcji: w czwartek na scenie głównej poprowadzą pokaz warzenia, a na swoim stanowisku na 1 piętrze chętnie opowiedzą o swoim hobby wszystkim, którzy chcą spróbować swoich sił w domowym warzeniu. Dla większości zawodowych piwowarów i „ludzi z branży” był to pierwszy krok w ich karierze.

Warsztaty, wykłady, szkolenia, degustacje...

Podczas festiwalu specjaliści z branży poprowadzą szkolenia i degustacje zarówno dla początkujących piwoszy („Poznaj smak piwa”), jak i bardziej zaawansowanych degustatorów („Najbardziej szalone piwa festiwalu” czy „Piwa leżakowane w beczkach”). Odbędą się również szkolenia sensoryczne przeznaczone dla sędziów piwnych. Zainteresowanych tematem oceny piwa, proponujemy warsztat „Sztuka degustacji”, które poprowadzi jeden z najbardziej doświadczonych sędziów w Polsce.

Scena Główna

W samym sercu festiwalu znajdzie się scena, gdzie zaplanowaliśmy panele dyskusyjne, wystąpienia blogerów i pasjonatów. Będzie można się dowiedzieć, jak dobrać piwo do charakteru (Introwertyk dolnej fermentacji – jak dobrać piwo do charakteru – Michał „Sidd” Zaborowski, czwartek g. 20), poznać najnowsze trendy w polskim piwowarstwie (Docent przedstawia nowe browary - Michał „docent” Maranda, czwartek g. 18:00) i zgłębić temat grafiki, która ma wpływ na to, jak widzimy piwo rzemieślnicze (Labels – art and marketing, Artur Napiórkowski porozmawia z grafikami z belgijskich browarów: De la Senne i Cantillon, piątek g. 18). Na dobre rozpoczęcie dnia, w sobotę, poćwiczymy też z piwem pod okiem doświadczonej instruktorki. Będzie także pokaz gotowania z piwem (można będzie próbować!) oraz charytatywna licytacja dla fundacji Rak’n’Roll (sobota g. 18).

PsiePomaga

PsiePomaga to akcja mająca na celu pomoc zwierzakom ze stowarzyszeń Uszy do Góry oraz RATUJ. Dołączyło do niej pa rędziesiąt lokali z Warszawy i Wrocławia – lista na stronie dobry.wolnykraft.org. Razem ze specjalistami – zoopsycholożką Pauliną Ulenberg (Psiolub), ilustratorką Anną Piaszczyńską (Jeden Rysunek Dziennie) i rysownikiem Piotrem Teodorczykiem (Pietrek rysuje) przygotowaliśmy też materiały edukacyjne (stronę i plakaty), w których uczymy miłośników zwierząt kultury pubowej/festiwalowej i namawiamy do adopcji. Finał akcji odbędzie się podczas 12 WFP.

Zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej eksploracji lokalnych pubów oraz na festiwale piwa wraz z czworonożnymi pociechami i – przy okazji próbowania nowych smaków – zrobienia czegoś dobrego dla zwierzaków, które jeszcze nie znalazły swoich stałych domków.

Bilety

Bilety na Warszawski Festiwal Piwa dostępne są w sprzedaży w serwisie Eventim – można wybrać między karnetem na całe wydarzenie (25 zł), jednorazową wejściówką (15 zł) lub biletem premium (50 zł), który poza karnetem, zawiera specjalną szklankę festiwalową wraz z nosidełkiem. W miarę dostępności miejsc oferujemy też bilety na degustacje, warsztaty i szkolenia.

Podczas samego festiwalu będzie można zakupić bilety jednorazowe (również w cenie 15 zł) oraz wejściówki na dodatkowe punkty programu, jeśli tylko będą wolne miejsca.