Pomysłodawcy Warszawskiego Festiwalu Piwa, działający na co dzień jako Stowarzyszenie Wolny Kraft, stworzyli nowe wydarzenie w stolicy, które swoją premierę będzie mieć w najbliższy weekend. Stołeczne Targi Rzemiosła zadebiutują 10 grudnia i potrwają dwa dni.

Stołeczne Targi Rzemiosła to coś więcej niż miejsce, gdzie wchodzi się jak do galerii handlowej i wychodzi z licznymi siatkami. To przestrzeń, do której można po prostu przyjść, żeby dotknąć, powąchać, spróbować, żeby poobcować z rękodziełem. Uruchamiamy wszystkie zmysły, bo bardzo chcemy, żeby odwiedzający targi dostrzegli, że rzemiosło to coś więcej niż małe, duszne zakładziki ukryte w suterenach, prowadzone przez ludzi oderwanych od rzeczywistości. To przecież też nowatorskie pomysły i nowoczesne produkcje, powstałe w oparciu o tradycyjne myślenie i zachowujące szacunek dla niego – wyjaśnia Paweł Leszczyński, pomysłodawca Targów.