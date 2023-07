Większa popularność piw nisko- i bezalkoholowych widoczna jest niemal w całej Europie. Sprawdziliśmy siłę tego trendu na rynku niemieckim i brytyjskim i porównaliśmy z sytuacją w naszym kraju.

Czasy, kiedy piwa bezalkoholowe były wypijane głównie przez kierowców, już dawno minęły; fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Od 2007 roku produkcja piw bezalkoholowych w Niemczech wzrosła ponad dwukrotnie - do dobrych 670 milionów litrów w 2022 roku. Wkrótce co dziesiąte piwo warzone w Niemczech będzie piwem bezalkoholowym.

Sprzedaż piwa bezalkoholowego i niskoalkoholowego w Wielkiej Brytanii przeżywa letni wzrost, a browary zwiększają produkcję, aby sprostać rosnącemu popytowi - pisze "The Guardian".

W Polsce dane za 2022 r. potwierdzają to, co branża podkreśla od kilku lat: konsumenci piwa poszukują w nim głównie doznań smakowych, a nie procentów. Podążamy za światowym trendem NoLo.

Prawie co dziesiąte niemieckie piwo jest bezalkoholowe

Od pewnego czasu spadek spożycia alkoholu znajduje odzwierciedlenie w jednym z największych dóbr kultury Niemiec: piwie. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Piwowarów, tendencja jest coraz większa w kierunku napojów bezalkoholowych.

"Od 2007 roku produkcja piw bezalkoholowych w Niemczech wzrosła ponad dwukrotnie - do dobrych 670 milionów litrów w 2022 roku" - mówi Holger Eichele, dyrektor generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Piwowarów w rozmowie z "Der Spiegel". "Spodziewamy się, że już wkrótce co dziesiąte piwo warzone w Niemczech będzie piwem bezalkoholowym" - dodaje.

"Czasy, kiedy 20 czy 30 lat temu piwa bezalkoholowe były wypijane głównie przez kierowców, już dawno minęły" - mówi Eichele. Dziś piwo bezalkoholowe nie jest już postrzegane jako substytut. Konsumenci często doceniają też niższą liczbę kalorii w porównaniu z piwem alkoholowym.

Niemieckie piwa bezalkoholowe mają długą tradycję

Niemieckie Stowarzyszenie Piwowarów podkreśla, że ​​piwa bezalkoholowe mają w Niemczech długą historię. NRD była pionierem, ponieważ mistrz browarniczy Ulrich Wappler opracował napój bezalkoholowy w browarze Engelhardt w Stralau. Piwo zostało po raz pierwszy zaprezentowane publiczności na targach w Lipsku w 1972 roku pod nazwą AuBi – piwo dla kierowców.

Pod koniec lat 70. pierwsze piwa bezalkoholowe pojawiły się również w Republice Federalnej Niemiec. Znaczącym rokiem jest rok 1979, kiedy to Clausthaler z browaru Binding we Frankfurcie został wprowadzony na rynek krajowy. Marka należy teraz do Grupy Radeberger, a tym samym do grupy rodzinnej Oetker z Bielefeld.

Niemieckie piwa bezalkoholowe vs. Belgia, Czechy i Szwajcaria

Obecnie w Niemczech istnieje wiele marek piwa bezalkoholowego, na przykład Beck's Blue, Bitburger 0.0, Flensburger Frei i Jever Fun. W innych krajach piwnych, takich jak Belgia i Czechy, jest ich znacznie mniej w ofercie.

Z drugiej strony Szwajcaria ma dłuższą tradycję, gdzie bezalkoholowy Ex-Bier Feldschlösschen był dostępny wcześnie, a od 1965 roku można było nabyć Oro opracowany przez Hürlimann w Zurychu, znany później jako Birell.

Piwo bezalkoholowe: pragnienie zdrowszych opcji napędza skok sprzedaży w Wielkiej Brytanii

Sprzedaż piwa bezalkoholowego i niskoalkoholowego w Wielkiej Brytanii przeżywa letni wzrost, a browary zwiększają produkcję, aby sprostać rosnącemu popytowi - pisze "The Guardian".

Rosnące spożycie piwa, które nie jest alkoholem, przypisuje się rosnącemu pragnieniu wielu osób – zwłaszcza niektórych pokoleń Z i millenialsów – do prowadzenia zdrowszego stylu życia.

Tesco poinformowało, że sprzedaż piwa bezalkoholowego i niskoalkoholowego była w czerwcu o 25% wyższa niż na początku roku.

Guinness powiedział, że prawie potroi produkcję swojej bezalkoholowej marki w browarze w Dublinie w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów napojami bezalkoholowymi. Guinness 0.0 został wprowadzony na rynek w 2021 roku i jest uważany za najlepiej sprzedające się piwo bezalkoholowe w czteropaku w Wielkiej Brytanii.

W pubach sprzedaż piwa o niskiej zawartości alkoholu i piwa bezalkoholowego wzrosła w ciągu ostatniego roku o 23% w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami i wzrosła ponad dwukrotnie od 2019 r., tuż przed pandemią, według British Beer and Pub Association.

Według IWSR, firmy analizującej rynek napojów, połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii kupiła produkt bezalkoholowy lub niskoalkoholowy w 2022 roku. Stwierdzono, że Wielka Brytania "wyróżnia się jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków bezalkoholowych i niskoalkoholowych na świecie".

Kupiec w segmencie piw w Tesco, Jess Edmondson, powiedział: "Obecny boom wynika z liczby produktów o autentycznym smaku dostępnych teraz od piwowarów, którzy używają wysokiej jakości składników i bardziej zaawansowanych metod".

Edmondson powiedział też, że wraz ze wzrostem popularności tych produktów pojawiły się również nowe trendy, w których konsumenci kupują hurtowo, a nie tylko pojedyncze puszki lub butelki.

Bezalkoholowa marka Lucky Saint powiedziała, że ​​w ciągu ostatniego roku odnotowała wzrost sprzedaży o 180%. W marcu otwarto nawet własny pub Lucky Saint w Londynie.

Bezalkoholowy trend na polskim rynku

Także w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest zmiana w strukturze spożywanego piwa – spada udział piw alkoholowych, a konsekwentnie wzrasta zainteresowanie piwem bezalkoholowym.

Trend zaznaczył się bardzo wyraźnie w minionym roku. Sprzedaż mocnych lagerów spadła o 12,8 proc. względem 2021 roku, a segment piw nisko- i bezalkoholowych uratował rynek. Ich sprzedaż wzrosła bowiem o 128 mln zł, do poziomu 1,3 mld zł. Wśród tej kategorii, liderami wzrostu wolumenu sprzedaży były bezalkoholowe specjalności (wzrost o 21,8 proc.) oraz bezalkoholowy smakowy lager (5 proc. wzrostu).

Konsumenci piwa poszukują doznań smakowych, a nie procentów

Dane za 2022 r. potwierdzają to, co branża podkreśla od kilku lat: konsumenci piwa poszukują w nim głównie doznań smakowych, a nie procentów. Polacy podążają za światowym trendem NoLo, w którym miejsce mocnych trunków zajmują napoje niskoalkoholowe lub całkowicie pozbawione alkoholu.

