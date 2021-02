Wbrew prognozom ekspertów spadło spożycie alkoholu, najbardziej cydru

W 2020 r. sprzedaż ilościowa alkoholu w Polsce spadła o 1% w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy w 2018 r. sprzedaż ta była taka sama, jak w 2019 r. Ponadto, jak pokazują najnowsze dane, w 2020 r. sprzedaż wartościowa wzrosła o 7% w stosunku do 2019 r., co oznacza, że Polacy wybierają alkohole droższe, z sektora premium, czyli spożywają mniej i zarazem lepiej.

- Wielu obserwatorów społecznych spodziewało się wzrostu spożycia alkoholu w czasie pandemii. Pod względem wolumenu cały koszyk alkoholi wraz z piwem jest jednak stabilny z 1% tendencją spadkową przy jednoczesnym wzroście wartościowym o 7%, za który odpowiada wzrost akcyzy oraz rosnąca sprzedaż w segmentach droższych alkoholi – mówi Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director Nielsen IQ.

Najnowsze dane Nielsen podważają zatem wcześniejsze doniesienia medialne, które zakładały, że spożycie alkoholu podczas epidemii koronawirusa wzrośnie. Tak się nie stało. Z badania wynika, że w przypadku niektórych alkoholi jest wręcz odwrotnie – cydr zanotował w 2020 r. gigantyczny spadek sprzedaży o aż 21%. Dla porównania sprzedaż piwa spadła w ub. r. jedynie o 2%, co – jak wyjaśniają eksperci Nielsena – jest skutkiem obowiązujących obostrzeń pandemicznych (brak imprez masowych).

Polska jest jednym z liderów w produkcji jabłek, dlatego wytwórcy cydru mieli stać sią europejską a nawet światową potęgą. Cydr jednak nie sprostał konkurencji ze strony piwa, które odebrało mu konsumentów na rzecz cydropodobnych w smaku napojów piwnych. Stało się tak głównie za sprawą reklamy - piwo jest jedynym wyrobem alkoholowym, który można w Polsce powszechnie reklamować.

Na fakt uprzywilejowania piwa wobec innych napojów alkoholowych w zakresie możliwości reklamowania się uwagę zwraca poseł PiS Jan Wiesław Duda.

– Coś, co mnie wyjątkowo wzburzyło, to reklama z udziałem ojca i syna, gdzie ojciec pije piwo, a syn piwo bezalkoholowe. To jest skandal, bo to przyzwyczajanie młodych ludzi, że piwo to coś normalnego, co niczemu nie zagraża – powiedział w „Rzeczpospolitej” członek sejmowej podkomisji stałej ds. bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością.