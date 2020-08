We Włoszech rozpoczęło się winobranie

Symboliczną pierwszą kiść z winorośli zerwano w winnicy w miejscowości Coccaglio koło Brescii na północy Włoch w krainie Franciacorta. Były to winogrona gatunku Chardonnay, z których powstaje wino musujące.

Związek rolników Coldiretti informując o początku winobrania zaznaczył, że prognozy dotyczące rozmiarów produkcji wina wskazują na to, że Włochy "idą łeb w łeb z francuskimi kuzynami w rywalizacji o światowy prymat". Przewidywania dotyczące Francji to od 44,7 do 45,7 mln hektolitrów wina, zaś Hiszpanii od 43 do 44 mln.

Rolnicza organizacja dodała, że winobranie rozpoczęło się w podobnym terminie, jak w minionych latach. Jednocześnie zauważono, że z powodu zmian klimatycznych jest ono wcześniejsze o miesiąc niż 30 lat temu.

W analizie podkreślono, że mimo gwałtownych zjawisk pogodowych, w tym ulew i gradobicia, rocznik 2020 zapowiada się jako bardzo dobry.