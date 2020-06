We Włoszech rusza produkcja piwa Monte Cassino

Kasztelan Jasne Pełne trafi do ogólnopolskiej dystrybucji. Nowe opakowania piw

Włoska agencja powróciła w niedzielę do planów produkcji piwa, noszącego nazwę historycznego wzgórza, przeciwko czemu w ostatnich latach protestowała strona polska, zwracając uwagę na znaczenie tego miejsca dla historii Polski oraz na to, że w pobliżu są polskie pamiątki walk, a także cmentarz wojennny 2 Korpusu generała Władysława Andersa.

Birra Montecassino będzie produkowana w gospodarstwie rolnym, należącym do benedyktynów z tamtejszego opactwa. Piwo będzie produkować przedsiębiorca, który w 2015 roku na terenie tym, w pobliżu polskich miejsc pamięci, urządził Wioskę Świętego Mikołaja. Po protestach ambasady RP we Włoszech ten świąteczny jarmark został zlikwidowany.

Biznesmen Daniele Miri, cytowany przez Ansę, wyjaśnił, że w obecnym trudnym okresie po pandemii koronawirusa Włochy muszą powrócić do "sedna swego istnienia".

"To dusza obywateli, to korzenie historii każdego z nas" - dodał, odnosząc się do dziejów opactwa, założonego przez świętego Benedykta, jednego z patronów Europy.

Jak wyjaśniono, piwo Monte Cassino powstanie w ramach projektu ożywienia historycznych miejsc na wzgórzu i promocji tej części kraju.