Węgierski sommelier wygrywa mistrzostwa w Warszawie. fot. mat. pras.

Zwycięzcą Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sommelierów 2023 jest Sebastian Giraldo Makovej z Węgier, ambasador winiarni Sauska. Tegorocznym Mistrzem Polski został Tomasz Żak z warszawskiego Kontaktu, który zajął w zawodach drugie miejsce. Na trzecim, zamykając listę finalistów zawodów, znalazł się Bartosz Nowakowski, sommelier bydgoskiej restauracji Czosnek i oliwa. Mistrzostwa Polski odbywały się po raz pierwszy w formule międzynarodowej, a w jury znaleźli się sędziowie z Węgier, Islandii, Mołdawii i Litwy.

W zawodach startowało łącznie 37 zawodników, w tym pięciu sommelierów z zagranicy, reprezentanci Mołdawii, Litwy, Islandii, Japonii i Węgier. Konkurs miał trzy etapy: w eliminacjach startowali wyłącznie polscy zawodnicy, do półfinału awansowało siedmiu z nich i na tym etapie dołączyli do nich uczestnicy z zagranicy. Trzech najlepszych sommelierów walczyło o tytuł mistrza na scenie przed publicznością.

W finale podczas degustacji w ciemno zawodnicy mieli za zadanie rozpoznać wybitne Château Latour (Pauillac) i Château Haut-Brion – oba z rocznika 1999 i trzy gewürztraminery. Mimo szczegółowych i poprawnych opisów w wykonaniu wszystkich trzech finalistów, żadnemu nie udało się zgadnąć, co dokładnie znajduje się w kieliszkach, choć Tomasz Żak jako jedyny rozpoznał bordeaux w zadaniu z czerwonymi winami. W części praktyczniej finaliści musieli w ciągu niespełna kwadransa obsłużyć na scenie cztery stoliki gości, przy których zasiedli sędziowie i goście specjalni. Każdy z zawodników miał do pomocy początkującego sommeliera, w którego rolę wcielił się Mistrz Polski z 2019 roku, Maciej Łyko. Sędziowie sprawdzali więc umiejętność współpracy, delegowania zadań, a także zachowanie przed gośćmi w zaskakujących sytuacjach, związanych m.in. z błędami niedoświadczonego commis sommeliera. Jedynie Sebastiano Giraldo udało się zmieścić w czasie i obsłużyć wszystkie stoliki, sprawnie zarządzając pomocnikiem.

„Poziom zadań nie odbiegał od tego na mistrzostwach Europy czy świata, a zawodnicy byli przygotowani bardzo dobrze”, mówi Kamil Wojtasiak, przewodniczący jury. „Polscy sommelierzy pokazali, że mają bardzo duże umiejętności i z roku na rok poziom ich wiedzy jest coraz wyższy. To wymaga od sędziów większej pracy przy przygotowaniach do Mistrzostw, dlatego w tym roku zawodnicy mierzyli się z największą liczbą zadań w historii zawodów. Oglądanie ich występów na każdym etapie było bardzo przyjemną pracą.”

Zawodom towarzyszyły seminaria i komentowane degustacje z udziałem partnerów mistrzostw: Château Purcari, Les Grands Chais De France, The Macallan, Wines of Germany, California Wines, TiM S.A., National Wine Agency of Georgia, Foods & Wines from Spain oraz Wines of Portugal. Trzydniowy konkurs był organizowany po raz pierwszy w warszawskim Airport Hotel Okęcie.

lista win finałowych

FINAŁ

degustacja w ciemno – dwa wina

Chateau Latour, Pauillac, Francja 1999

Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Francja 1999

degustacja w ciemno – trzy wina

Gewürztraminer, Classic, Hugel, Alsace, Francja 2018

Gewürztraminer, Alois Lageder, Südtirol-Alto Adige, Wlochy 2021

Gewürztraminer, Soljans Estate, Gisborne, Nowa Zelandia 2021

serwis wina musującego

Chardonnay - Pinot Noir, Reserva, Marevia, DO Cava, Hiszpania Brut, 2019

serwis białego wina

Bianka, Piwnice Półtorak Wines & Spirits, Podkarpacie, Polska 2018

serwis porto

Porto, Quinta Vale d. Maria, Portugalia 2017

wina rekomendowane na przyjęcie weselne

Sauvignon Blanc, Cool Coast Casa Silva, Colchagua Valley, Chile 2021

Chardonnay, Gran Terroir Angostura Casa Silva, Colchagua Valley, Chile 2021

Malbec, Generations, Bleasdale, Langhorne Creek, Australia 2019

Pinot Noir, Better Half, Jules Taylor, Marlborough, Nowa Zelandia 2021

Late Harvest, Casa Santos Lima, Lisboa, Portugalia 2017

Blanco Dulce de Corte, Bodegas Amalaya, Salta, Argentyna 2022

