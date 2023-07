Whisky PAPROCKY to stworzony z pasją autorski projekt rodziny Bartol znanej z produkcji alkoholi od 1990 r. Do kraftowej produkcji tej polskiej whisky użyto wyłącznie destylatu ze słodu jęczmiennego i źródlanej wody o miękkim, naturalnym smaku.

Whisky PAPROCKY

Idea projektu PAPROCKY whisky powstała w miejscowości Paproć, gdzie założono firmę BARTEX w 1990 roku. Inspiracją była chęć uczczenia 30-lecia działalności i kontynuacji trzypokoleniowej tradycji Firmy.

Whisky PAPROCKY to w 100% projekt rodzinny

- Wiedzieliśmy jakiej klasy produkt chcemy otrzymać - mówi Bogdan Bartol, założyciel firmy Bartex Bartol. - W tym celu wraz z synami i wnukiem odwiedziliśmy różne destylarnie w Szkocji, by dokonać selekcji destylatów i wyselekcjonować takie, które w procesie destylacji zagwarantują nam oczekiwane przez nas walory produktu końcowego. Destylarnia musiała spełnić oczekiwania kraftowego produktu premium, jakim w założeniu miała być whisky PAPROCKY. Wybór padł na jedną z bardziej renomowanych destylarni w Szkocji - Loch Lamond - której know-how zdecydowanie przewyższa inne znane nam destylarnie - dodaje.

Loch Lamond to druga co do wielkości szkocka destylarnia. To ona, wg wskazówek rodziny Bartol, przygotowała dla Bartex-u "surowy" alkohol, który następnie leżakował w Polsce w nowych beczkach z amerykańskiego dębu.

- Po okresie 3-letniego składowania nasza whisky zyskała pełne prawo do określania jej polską whisky - wyjaśnia Bogdan Bartol na facebookowym profilu firmy Bartex. - Przepisy są jednoznaczne: jeżeli coś jest leżakowane w Polsce i zmienia się grupa towarowa i kod towarowy, to jest to whisky polska. Z niecierpliwością czekamy na starsze selekcje, które zaprezentujemy państwu gdy osiągną odpowiedni poziom dojrzałości - mówi Bartol.

Produkcja whisky PAPROCKY

Najważniejsza częścią produkcji whisky jest rozlew destylatu do beczek, dobór wysokiej jakości beczek i leżakowanie. Całość tego procesu przebiega w Polsce. Efekt końcowy jest wynikiem naturalnego leżakowania, który na ten moment dla selekcji single malt wynosi 3 lata, a dla rozlewu jedno-beczkowego single barrel 5 lat.

PAPROCKY Single Malt Whisky to przyjemna whisky w irlandzkim stylu, bardzo lekka w ustach, posiadająca przyjemny, owocowy, rześki zapach. Wyczuwa się w niej dużo jabłek, słodkich gruszek, w finiszu najpierw czujemy słód, potem owocową słodycz, konsekwentnie jabłka i gruszki, odrobinę cynamonu. Do produkcji tej kraftowej whisky użyto wyłącznie destylatu ze słodu jęczmiennego; whisky leżakowała wiele lat w dębowych beczkach, które nadały jej wyśmienitych i niepowtarzalnych aromatów.

PAPROCKY Single Barrel Whisky - o produkcie

PAPROCKY Single Barrel Whisky posiada subtelny, delikatny, słodki owocowy zapach, w którym wyczuwa się dużo jabłek i gruszek. W smaku jest słód, trochę cierpkiego jabłka, cytrusy, szczypta tytoniu; po chwili dochodzą nuty eukaliptusa, cynamonu, wyczuwalny jest lekki pieprz. W finiszu czujemy goryczkę grapefruita, owoc granatu, kwaskowe jabłka, jest też lekka słoność

PAPROCKY Single Barrel Whisky rozlewana jest jako limitowana partia butelek - tak, jak drewno beczek jest niepowtarzalne, tak każda seria ma zniuansowany smak. Oryginalność tego produktu podkreśla specjalnie zaprojektowana i wykonana ręcznie w Polsce butelka.

- Nasza PAPROCKY Single Barrel Whisky otrzymała srebrny medal na międzynarodowym konkursie International Spirits Challange w Szkocji - podkreśla z dumą Bogdan Bartol. - Whisky oceniali specjaliści w swojej dziedzinie, jak Richard Patersonobe, Dawid Stewart, Edrington Hiromiozaki, a także przedstawiciele takich uznanych instytucji jak Scotch Whisky Research Institution, oraz wielu innych międzynarodowych ekspertów - dodaje.

Luksusowe, kraftowe alkohole

Whisky PAPROCKY zmienia stereotyp myślenia o luksusowym, kraftowym alkoholu - jej walory doceniają wszyscy miłośnicy niepowtarzalnych doznań smakowych, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

- Konsumentami alkoholi premium są dzisiaj wszyscy, dla których dobry smak i wyjątkowość są stylem życia. Można więc powiedzieć, że naszą grupą docelową są zarówno ludzie sukcesu, biznesu, artyści, intelektualiści, ale także nowe pokolenie "buntowników z wyboru" - mówi założyciel firmy Bartex Bogdan Bartol.

