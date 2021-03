Whisky The Balvenie „Week of Peat” debiutuje na polskim rynku

14-letnia whisky The Balvenie „Week of Peat” to edycja, która powstała w ramach serii The Balvenie Stories. Ten torfowy single malt jest zainspirowany historią Malt Mastera Davida Stewarta oraz Iana Millara, byłego kierownika destylarni Balvenie. Wykorzystując tygodniową przerwę w produkcji, David i Ian zdecydowali się na przywrócenie produkcji whisky dymnej do regionu Speyside i destylarni The Balvenie. Torfowy smak whisky możemy uzyskać tylko na etapie suszenia kiełkującego jęczmienia przy użyciu podpalanego torfu. Tymi eksperymentami przywrócono produkcję whisky torfowej w The Balvenie a później w Glenfiddich po około 50 latach. Rezultatem działań jest dojrzewająca przez 14 lat w beczkach z amerykańskiego dębu whisky, charakteryzująca się nutami miodu, wanilii i cytrusów, połączonych z delikatnym torfowym dymem.

Na uwagę zasługuje również opakowanie The Balvenie „Week of Peat”. Na etykiecie oraz tubie, w którą zapakowana jest whisky, umieszczono grafikę nawiązującą do opowieści autorstwa brytyjskiego artysty i malarza Andy’ego Lovella. Uzupełnieniem whisky z serii The Balvenie Stories jest książka Pursuit - The Balvenie Stories Collection, powstała we współpracy z niezależnym wydawnictwem książkowym Canongate jesienią ubiegłego roku. To zbiór krótkich opowiadań autorstwa uznanych pisarzy z całego świata, m.in. autora bestsellerów Lawrence’a Osbourne’a oraz wielokrotnie nagradzanego brytyjskiego pisarza Maxa Portera. Książka jest sprzedawana w destylarni The Balvenie, w sklepach internetowych oraz w księgarniach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

14-letnia The Balvenie „Week of Peat” w limitowanej ilości jest dostępna w wyselekcjonowanych punktach sprzedaży detalicznej. Rekomendowana cena detaliczna produktu to 449,99 zł.

Destylarnia Balvenie leży w sercu Szkocji w rejonie Speyside. Swój sukces zawdzięcza zachowaniu i kultywowaniu rzemiosła, z którego w większości destylarni już zrezygnowano. Pozostaje wierna 5 Rzadkim Rzemiosłom (5 Rare Crafts), które nadają produktom wyjątkowy charakter. Balvenie posiada jęczmień z własnej uprawy i jako jedna z 8 destylarni dysponuje również własną słodownią, zakładem bednarskim oraz kotlarskim. Dodatkowo, proces produkcji szkockiej whisky nadzoruje Malt Master, a siłą napędową destylarni The Balvenie jest bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach kolejnych pokoleń rzemieślników.