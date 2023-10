Alkohole i używki

WHO i KE mogą doprowadzić do śmierci tej branży. Polska jest jednym z liderów

Autor: Rzeczpospolita

Data: 03-10-2023, 19:40

W listopadzie podczas szczytu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Panamie (COP10) zapadną decyzje dotyczące przyszłości branży tytoniowej w UE. Plantatorzy tytoniu i związkowcy alarmują, że decyzje WHO i KE doprowadzą w konsekwencji do śmierci tej branży - pisze Rzeczpospolita.