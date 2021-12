Widzew Łódź wprowadza oficjalną klubową whisky

Już w piątek 10 grudnia do oficjalnego sklepu Widzewa Łódź trafi The Red One Whisky - oficjalny, klubowy alkohol.

Autor: AT

Data: 09-12-2021, 09:45

Widzew Łódź wprowadza oficjalną klubową whisky - The Red One. fot. widzew.com

Widzew Łódź wprowadza oficjalną klubową whisky

W piątek, 10 grudnia do oficjalnego sklepu Widzewa Łódź trafi The Red One Whisky - oficjalny, klubowy alkohol.

Ponad 110-letnia historia Widzewa Łódź to wiele pięknych sportowych sukcesów, ale i zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski. Wierzymy, że kolejne sukcesy jeszcze przed nami, a nieodłączną towarzyszką ich celebracji będzie The Red One Whisky - pierwsza widzewska klubowa whisky o unikalnym smaku i wyjątkowym charakterze. Przygotowana dla Widzewiaków - ludzi wiernych tradycji i klubowym barwom - zachęca klub.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W jakiej cenie będzie dostępna widzewska whisky

The Red One Whisky American Oan Cask ma aromat owoców i wanilii z nutami mlecznej czekolady, siana, polnych kwiatów z zapachem jabłek i gruszek. W ustach wyczuwalny jest karmel, czekolada, wanilia, prażona ziarna oraz jabłka i gruszki. Finisz lekki, owocowy, delikatnie pieprzny. Smak zrównoważony. Producentem alkoholu jest Grupa AWW Sp. k.

Każda butelka The Red One Whisky jest pieczołowicie sprawdzana i numerowana oraz posiada charakter kolekcjonarski. Do sprzedaży trafi 1910 butelek, które będą do kupienia w dwóch wariantach - 99 zł za pojedyńczą butelkę oraz 169 zł za zestaw z whisky i dwoma szklankami w eleganckim pudełku w limitowanej liczbie 100 sztuk.

Widzewska whisky. Gdzie kupić?

Whisky trafi do oficjalnego sklepu Widzewa Łódź w piątek 10 grudnia, a także do sklepu internetowego, ale wyłącznie z możliwością odbioru osobistego w stacjonarnej siedzibie na stadionie przy al. Piłsudskiego 138.