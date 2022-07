Widzew poszerza ofertę klubowych trunków. To aż cztery rodzaje win

Autor: AT

Data: 15-07-2022, 14:33

Widzew Łódź poszerza ofertę trunków sygnowanych herbem czterokrotnego mistrza Polski. Do sprzedaży właśnie trafiły cztery rodzaje gruzińskiego wina.

Widzew poszerza ofertę klubowych trunków o gruzińskie wina. fot. widzew.pl

Widzew wprowadza klubowe wina

Po widzewskiej whisky The Red One, kontynuacji w formie irlandziej whiskey Elite i dobrze znanym piwie Robotniczym, klubowa oferta trunków poszerza się o kolejny trunek, w dodatku w aż czterech odsłonach - informuje oficjalna strona łódzkiego klubu.

Czerwone wino wytrawne Mukuzani pochodzi z wyspecjalizowanego mikro regionu o tej samej nazwie. To tradycyjne wino gruzińskie produkowane z winogron Saperavi uprawianych w ściśle kontrolowanym regionie Mukuzani, w okręgu Gurjaani, w Kakheti we wschodniej Gruzji. Bukiet tego wina wyróżnia aromaty czarnej wiśni i gorzkiej czekolady, z odrobiną wanilii i przypraw. Charakteryzuje się pełnym smakiem dojrzałych owoców, z nutą śliwki damasceńskiej, poprzedzającymi wyraźny taniczny posmak. Polecane jest jako doskonały dodatek do mięs grilowanych, a także średnio dojrzałych serów. Mukuzani najlepiej podawać w temperaturze od 16°C do 18°C.

Widzew Łódź wprowadza klubowe wina gruzińskie

Wino Pirosomani to czerwone półwytrawne wino gronowe, produkowane tradycyjną technologią z winogron szczepu Saperavi. Wyróżnia się lekko rubinowym kolorem z fioletowym odcieniem i owocowym aromatem z wiodącą nutą jeżyny i czarnej porzeczki, tworząc harmonijne połączenie słodyczy i kwasowości. Świetnie komponuje się z grillowanym mięsem, wędlinami i serami, a najlepiej smakuje w temperaturze 14°C - 16°C.

Widzewska winna oferta to również białe trunki gronowe. Białe półsłodkie wino Alazani produkowane jest tradycyjną technologią z winogron szczepu Rkatsiteli. Wyróżnia się jasnym, bursztynowym kolorem i wyrazistym owocowym aromatem, z wiodącą nuty pigwy i melona. Smak jest harmonijny i świetnie komponuje się z deserami i sałatkami, podawany w temperaturze 8°C - 10°C.

Kompletu widzewskich win dobełnia białe, wytrawne Tsinandali. Trunek ten pochodzi z winogron szczepów Rkatsiteli i Mtsvane. Cechuje się świeżym i rześkim aromatem, z nutą banana oraz tropikalnych owoców. Swój subtelnie kremowy i pełny smak zawdzięcza częściowemu dojrzewaniu w beczkach z francuskiego dębu. Doskonale pasuje do grillowanego łososia, owoców morza i potraw jarskich, a najlepiej serwować je w temperaturze 8°C - 12°C.

Gdzie kupić wina klubowe Widzewa Łódź?

Wszystkie wina dostępne są w sprzedaży w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź przy ulicy Piłsudskiego 138 oraz w sklepie internetowym Klubu. Cena za butelkę to 39 zł (z wyjątkiem Mukuzani, które kosztuje 59 zł)