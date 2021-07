Większy limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Warszawie

Rada m.st. Warszawy zagłosowała za zmianą uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście. Radni zdecydowali, że będzie można wydać o 870 więcej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Limity w gastronomii pozostają bez zmian.

Autor: PAP

Data: 08-07-2021, 18:12

W Warszawie zwiększono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży fot. PTWP

Jak przypomniano, do tej pory w Warszawie obowiązywał ustalony przez władze limit 5850 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo. Ponadto 5660 zezwoleń można było wydać na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu, a także 4590 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. Zezwolenia te zawierają wszystkie wydane koncesje, czyli te przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

Większa liczba zezwoleń

Nowelizacja uchwały - za którą w czwartek głosowali stołeczni radni - zwiększy liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo - o 290; powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - o 310 oraz powyżej 18 proc. alkoholu - o 270.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jednocześnie uchwała pozostawia na dotychczasowym poziomie liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli w gastronomii.

Zob. też W Warszawie brakuje koncesji na sprzedaż alkoholu