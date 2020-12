William Grant and Sons otwiera komórkę marketingową w Polsce

William Grant & Sons ze swoim partnerem dystrybucyjnym, firmą CEDC, współpracuje od 2010 roku.

- Inwestycja jest odzwierciedleniem rosnącej obecności segmentu prestiżowego na rynku oraz naszych ambicji, aby do 2025 roku stać się liderem w kategorii whisky luksusowej. Rozszerzenie działalności pozwoli nam również na dalsze budowanie długoterminowych relacji z naszymi partnerami biznesowymi i ich wymagającymi konsumentami - mówi Adam Mikołajczyk, Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią w William Grant & Sons.

W ciągu najbliższych pięciu lat rynek dóbr luksusowych w Polsce może potroić swoją wartość. Wraz z rosnącym popytem na produkty premium, William Grant & Sons skupia się na swoim luksusowym portfolio alkoholi, w tym Glenfiddich i The Balvenie. Częścią strategii rozwoju na polskim rynku będzie także tworzenie zindywidualizowanych ofert i kreatywnych doświadczeń dla polskich konsumentów.

William Grant & Sons to niezależna, rodzinna destylarnia z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona przez Williama Granta w 1887 roku. Obecnie ta globalna firma produkująca alkohole wysokoprocentowe klasy premium jest prowadzona przez piąte już pokolenie rodziny i tworzy niektóre z wiodących na świecie marek szkockiej whisky, w tym single malt Glenfiddich, serię ręcznie wytwarzanych whisky typu single malt Balvenie oraz trzecią co do wielkości na świecie szkocką whisky blended – Grant's, a także inne marki alkoholi wysokoprocentowych, takie jak Hendrick's Gin, Sailor Jerry, Tullamore D. E.W. Irish Whiskey, Monkey Shoulder i Drambuie.