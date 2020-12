William Grant & Sons chce w ciągu 5 lat zdobyć pozycję lidera rynku luksusowych whisky w Polsce

Produkty William Grant & Sons były już obecne na polskim rynku poprzez partnerstwo z CEDC. Teraz jednak producent wszedł bezpośrednio na polski rynek otwierając komórkę marketingową. Posunięcie to wpisuje się w strategię firmy mającą na celu ekspansję luksusowych marek – Glenfiddich i The Balvenie.

Zachęcamy do przeczytania pełnego wywiadu z Country Managerem William Grant & Sons Polska Limited Sp. z o.o. w Strefie Premium pt. "William Grant & Sons chce podbić polski rynek alkoholi luksusowych (wywiad)"

- Cała kategoria whisky radzi sobie całkiem dobrze, odnotowując dwucyfrowy wzrost rok do roku. My jesteśmy obecni na polskim rynku z naszymi produktami od wielu lat. Natomiast bardziej intensywnie zaczęliśmy działać od 2010 roku i wtedy nasze udziały na rynku whisky nie przekraczały 8 proc. Dziś zajmujemy drugą co do wielkości pozycję w kategorii Scotch Whisky pod względem objętości na polskim rynku, a także wiodącą pozycję w kategorii Irish Whiskey (IWSR) – mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl Szymon Fałkowski.

- Od pewnego czasu obserwujemy bardzo duży potencjał rozwoju dla produktów premium w Polsce. Jest to szansa dla skutecznej promocji i rozwoju unikalnej, luksusowej oferty William Grant & Sons oraz dedykowanego zespołu wewnątrzrynkowego. Widzimy jak ta kategoria zmienia się i rośnie wraz z wymaganiami polskich konsumentów, którzy coraz bardziej świadomie konsumują napoje alkoholowe i oczekują od marek coraz więcej – pragną nie tylko lepiej je poznać, ale także obcować z nimi poprzez unikalne doświadczenia - dodaje.

- Nasza wizja zakłada, że do 2025 roku staniemy się liderem w dziedzinie luksusowej whisky w Polsce. Nowa aktywność marketingowa jest częścią strategii rozwoju naszych luksusowych marek, Glenfiddich i The Balvenie Single Malt Scotch Whiskies. Będzie to uzupełnienie naszej długoletniej, udanej współpracy z CEDC, dystrybutorem szerszego portfolio William Grant & Sons w Polsce (obejmującego Grant's Blended Scotch oraz Tullamore D.E.W Irish Whiskey). W ramach tego podejścia będziemy współpracować z działającymi już Brand Ambasadorami – osobami z największą wiedzą na temat naszych produktów – do których dołączą osoby na stanowiskach Brand Activation Managerów, dedykowane do współpracy z najlepszymi punktami off-trade i on-trade oraz hotelami – mówi również Szymon Falkowski.