William Grant&Sons: oprócz rozwoju dwóch luksusowych marek będziemy w Polsce wprowadzać kolejne nowości

Glenfiddich wprowadza do sprzedaży limitowaną edycję 21-letniej whisky

- Jako firma, która od ponad 130 lat produkuje alkohole luksusowe, mamy bardzo szerokie portfolio. Na polskim rynku będziemy rozwijać nasze luksusowe marki, do których należą Glenfiddich i The Balvenie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Szymon Fałkowski.

- Wraz z rozwojem rynku i potencjału będziemy wprowadzali kolejne nowości i produkty, które obecne są na zachodzie, ale jeszcze nie w Polsce. Przykładem jest wprowadzenie 23-letniego Glenfiddich Grand Cru finiszowanego w French Cuvee casks – beczkach z francuskiego dębu, wcześniej wykorzystanych w procesie produkcji win musujących z regionów Szampanii. Pojawią się również inne możliwości zapoznania się z kilkoma bardzo ekskluzywnymi i limitowanymi ofertami - dodaje.

Jaki będzie klient docelowy dla produktów luksusowych William Grant & Sons? - W Polsce widzimy dwa rodzaje konsumentów: konsument bardziej tradycyjny, dla którego najważniejsza jest jakość, prestiż, czy limitowana dostępność produktu - mówi Country Manager Poland, William Grant & Sons Polska Limited Sp. z o.o.

- Pojawia się teżna rynku polskim typ bardzo młodego, progresywnego konsumenta, którego nazywamy konsumentem HENRY (High Earners Not Reach Yet), a są to młode osoby, które poszukują nowości, emocji, innowacji, chcą, aby produkt dostarczał unikalnych doświadczeń – dodaje.

Jego zdaniem rynek alkoholi luksusowych w Polsce notuje bardzo duże wzrosty sprzedaży rok do roku, a w ciągu 5-6 lat segment whisky luksusowych potroi swoją wartość.

William Grant and Sons chce zawojować polski rynek alkoholi luksusowych i do 2025 roku zdobyć pozycję lidera w kategorii luksusowych whisky w Polsce.

Zachęcamy do przeczytania pełnego wywiadu z Country Managerem William Grant & Sons Polska Limited Sp. z o.o. w Strefie Premium pt. "William Grant & Sons chce podbić polski rynek alkoholi luksusowych (wywiad)"



Produkty William Grant & Sons były już obecne na polskim rynku poprzez partnerstwo z CEDC. Teraz jednak producent wszedł bezpośrednio na polski rynek otwierając komórkę marketingową. Posunięcie to wpisuje się w strategię firmy mającą na celu ekspansję luksusowych marek – Glenfiddich i The Balvenie.