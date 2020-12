Wina musujące szczyt popularności wciąż mają przed sobą

Będzie wzrost

Według szacunków instytutu The International Wine&Spirits Research (Międzynarodowego Instytutu Badawczego Wina i Alkoholi), druga połowa 2020 roku przyniesie wzrost, który w znacznym stopniu zrekompensuje wyniki z pierwszego półrocza i ostatecznie, dla całej kategorii win z bąbelkami, obecny rok zakończy się ilościowo jedynie lekkim wahnięciem w dół (poniżej - 1,8 % ilościowo). To niezły wynik, biorąc pod uwagę warunki pandemii, ograniczenia w organizacji imprez i różnego rodzaju celebracji.

- Potencjał win musujących ujawni się z pewnością w ostatnim tygodniu grudnia. Ze względu na sylwestrową noc i rozpoczynający się karnawał będzie to z pewnością najlepiej sprzedająca się w tym czasie kategoria – mówi Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT Group.

Jak zauważa Anna Kalinowska, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w Firmie Henkell Freixenet Polska, tegoroczny grudzień – z oczywistych względów - zapowiada się zupełnie inaczej niż bywało dotychczas. Ograniczona liczba kupujących w sklepach, godziny dla seniorów czy zamknięcie restauracji i hoteli to tylko niektóre z czynników, które nie pozostają bez wpływu na model zakupowy ostatnich tygodni.

- W tej nowej sytuacji jedno jest pewne: niezależnie od wszystkich okoliczności, zbliżamy się do Nowego Roku 2021, który większość z nas powita lampką wina musującego. To oznacza wzrost zainteresowania winami musującymi z różnych segmentów cenowych. Spodziewamy się, że przy braku sprzyjających okoliczności dla dużych imprez, konsumenci będą skłonni do sięgania w większym stopniu po jakościowe wina musujące (w tym nasze sztandarowe prosecco), by zrekompensować sobie trudne miesiące wyrzeczeń – uważa Anna Kalinowska.

Szczyt popularności przed nami

Dane instytutu The International Wine&Spirits Research wskazują, że wina musujące jeszcze nie osiągnęły szczytu popularności i segment będzie się rozwijać. Potencjał jest spory, przy czym największy wzrost przewidywany jest dla kategorii cenowej premium i standard (odpowiednio o niemal 19 % i ok. 11,5 % rok do roku w ciągu najbliższych 3 lat).