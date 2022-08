Wina różowe i aromatyzowane wśród trendów na tegoroczne lato

Data: 12-08-2022

Na jakie wina tego lata stawiają konsumenci? Tegorocznym hitem są wina różowe! Ponadto konsumenci, którzy poszukują nowych smaków i rozwiązań, chętnie wybierają również wina aromatyzowane oraz takie, które można serwować na kostkach lodu. JNT Group w obecnym sezonie zaskakuje nowatorskimi rozwiązaniami, które doskonale trafiają w potrzeby rynku.



Ofertę JNT Group w tym zakresie otwierają klasyczne wina różowe z Nowego Świata. Wśród nich dużym zainteresowaniem w okresie letnim cieszą się wytrawne The New Land Sauvignon Blush z wyczuwalnym rześkim posmakiem cytrusów i aromatem tropikalnych kwiatów, czy kalifornijskie Freeway Zinfandel Rose, w którym delikatnie wyczuwalna słodycz złamana została nutą kwasowości. Dzięki temu wino idealnie sprawdza się jako aperitif, a także doskonale komponuje się z sałatkami i pikantnymi przystawkami.

Schłodzone półwytrawne włoskie Monte Santi Frizzante Rose to także wspaniałe orzeźwienie na upalne dni. Wyróżniają je subtelna słodycz, harmonijne nuty i delikatne bąbelki. Co więcej, wino to można nabyć zarówno w klasycznej butelce 0,75l, jak i w poręcznej puszce 0,33 l, którą łatwo włożyć do torebki i zabrać na spotkanie w plenerze.

W Polsce dynamicznie rośnie także kategoria win aromatyzowanych

W wakacje rośnie zwłaszcza sprzedaż win aromatyzowanych z bąbelkami, takich jak Monte Santi Frizzante Fragola o delikatnym posmaku truskawkowym. Bukietem aromatycznych truskawek kusi także Monte Santi ICE Fragolino, półwytrawne orzeźwiające wino ze zmysłowymi bąbelkami, które najlepiej smakuje podawane z kostkami lodu, a na półce wyróżnia je unikalna, nowoczesna butelka.

W okresie letnim prawdziwym hitem są wina Kadarita Solei Frizzante, dostępne w różnorodnych smakach, np. Pineberry, Mixed Berry, Peach czy Strawberry. Tajemnicę ich sukcesu stanowią owocowe nuty, a także delikatne bąbelki, które nadają tym winom świeżości i lekkości.

W wakacyjnej ofercie JNT Group znajduje się także Monte Santi Aperitivo Pink, które nie tylko doskonale smakuje z kostkami lodu, ale także świetnie komponuje się z innymi alkoholami w drinkach. Unikalny smak słodyczy przenika się w nim z temperamentną goryczką pomarańczy.

Jako inspirujący podarunek doskonale sprawdza się La Perla Pink, czyli świeże i rześkie wino z wyczuwalnym w nosie bukietem dojrzałych malin, soczystych truskawek i poziomek. Wyróżnia się tysiącami brokatowych drobinek, które po potrząśnięciu butelki, mienią się, tworząc fascynujący festiwal kolorów i cieni.

