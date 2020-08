Wina różowe przeżywają renesans, a potencjał wciąż jest duży

Producenci wina i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy do 31 sierpnia powinni złożyć deklaracje

Geneza win rosé

Nie do końca wiadomo, kiedy wyprodukowano pierwsze wino różowe. Ale wysoce prawdopodobne jest, że w czasach starożytnych wina czerwone były bardziej zbliżone kolorem do dzisiejszych win różowych (nazywanych z francuskiego „rosé”). Winogrona tłoczono zaraz po zbiorach, a sok poddawany fermentacji, ze względu na bardzo krótką macerację, był jedynie jasno zabarwiony.

Skąd taki kolor wina? W głównej mierze pochodzi z barwników zawartych w skórkach. Wina różowe produkuje się z czerwonych odmian winogron. Możliwe byłoby również uzyskanie ich przez kupaż wina białego z czerwonym, jednak prawo Unii Europejskiej zabrania takiej praktyki. Dopuszczona jest ona jedynie w szczególnych, ściśle uregulowanych przypadkach.

Wina różowe dojrzewają zwykle bardzo krótko i już po 6-8 tygodniach są rozlewane do butelek. Zazwyczaj odbywa się to w kadziach stalowych, gdyż wina te w większości źle znoszą kontakt nie tylko z tlenem, ale i drewnianą beczką. Paleta barw różu jest naprawdę szeroka – od delikatnego, wręcz żółtawego, przez pomarańczowy, a skończywszy na bladoczerwonym.

Wina różowe cenione są za swoją owocowość, świeżość, lekkość. Typowe aromaty to truskawka, malina, melon czy płatki róży. Im ciemniejszy kolor różowego wina (jest on wynikiem dłuższej maceracji), tym wyraźniej wyczuwalne będą w nim aromaty charakterystyczne dla win czerwonych.

Ten rodzaj wina nie nadaje się do długiego przechowywania – najlepiej wypić je w ciągu dwóch lat od wyprodukowania.

Trzeba to przyznać - wina różowe nie były traktowane poważnie, ale to się zmienia. Dziś cieszą się coraz większym uznaniem zarówno konsumentów, jak i specjalistów.

- Wokół wina różowego przez lata narosło wiele mitów, uważano je na przykład za trudny do klasyfikacji mix wina białego i czerwonego, co deprecjonowało jakość tego wina. Tymczasem od czasów starożytnych stanowi ono pełnoprawny gatunek, szczególnie ceniony w kraju koneserów - we Francji, gdzie przez wieki uważano je za wino arystokracji – mówi Jakub Nowak, Prezes firmy JNT Group.

- Pamiętam czasy, gdy na wina różowe patrzono z pogardą, traktując je jako jakiś odpad, wybryk, niedokończone, ułomne wino, a zatem nie warte uwagi. Tymczasem, jak to w życiu bywa, odpowiedni PR, wywołana moda, ale też walory smakowe powodują, że wina te sprzedają się coraz lepiej – opowiada z kolei Artur Boruta, Dyrektor Generalny Domu Wina.

Kategoria z potencjałem