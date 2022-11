Dom Wina został wyłącznym polskim dystrybutorem Domaine Clarence Dillon, właściciela takich posiadłości jak Château Haut-Brion, Château La Mission Haut Brion czy Château Quintus. Od roku 2005 Domaine Clarence Dillon rozwija projekt Clarendelle. To linia 7 win wytwarzanych przez zespół z Château Haut-Brion – ten sam, który jest odpowiedzialny za wina Grand Cru Classe.

Książę Robert de Luxembourg/ fot. mat. prasowe

Winogrona dla Clarendelle pozyskiwane są jednak z innych działek niż legendarne cru, a dzięki temu linia Clarendelle jest znacznie bardziej przystępna cenowo. Znakomicie reprezentuje jednak typowe cechy legendarnych win z regionu Bordeaux. Pomysłodawcą i zarządzającym marką Clarendelle jest właściciel całej grupy – Książę Robert de Luxembourg, kuzyn obecnie panującego w Luksemburgu Henryka.

Haut-Brion najstarszą luksusową marką?

Haut-Brion to prawdopodobnie najstarsza luksusowa marka na świecie. Dokumenty odkryte przez historyków wskazują, że wina z tej winnicy były podawane na dworze francuskich królów już w XVII wieku. Dowodem na to jest księga ze spisem win z piwnicy króla Karola II z lat 1660-1661, w której wymieniono 169 butelek „vina de Hobriono”.

Na przełomie XVIII i XIX wieku posiadłość należała do Talleyranda, wszechmocnego ministra NapoleonaI Bonapartego. W 1787 roku Haut-Brion odwiedził Thomas Jefferson, aby w imieniu rządu USA negocjować odkupienie od Francji Luizjany.

W 1855 roku na życzenie Cesarza Napoleona III odbyła się słynna klasyfikacja posiadłości w Bordeaux. Na liście znalazło się 58 châteaux podzielonych na pięć klas. Do pierwszej, najbardziej spektakularnej, trafiły: Château Lafite i Château Latour z Pauillac, Château Margaux z Margaux oraz właśnie Château Haut-Brion. To do dziś absolutna ekstra klasa światowego winiarstwa, zarówno pod względem jakości, jak i cen.

W 1935 Château Haut-Brion zakupił amerykański milioner - Clarence Dillon, co ciekawe osoba o polsko-żydowskich korzeniach. Bankier miał syna Douglasa. Ten zrobił karierę w dyplomacji, zwieńczoną stanowiskiem ambasadora USA w Paryżu. Jego córka, Joan Dillon, a zarazem wnuczka Clarence'a Dillona, odziedziczyła majątek, w tym posiadłość Haut Brion. Joan poślubiła księcia Karola de Luxembourg, ojca Roberta, który pod koniec lat 90. został właścicielem i managerem generalnym firmy.

Robert Louis François Marie de Luxembourg, de Nassau, de Bourbon de Parme – bo tak brzmi pełne nazwisko arystokraty - jest osobiście zaangażowany w projekt Clarendelle.

Nad kupażowaniem win czuwa natomiast główny enolog Nathalie Bassot-Dworkin wraz z zespołem Domaine Clarence Dillon.

- Co roku dokonujemy przeglądu kupaży, aby wino odzwierciedlało jakość najlepszych działek w każdym indywidualnym roczniku – mówi Nathalie Bassot-Dworkin. - Wina dojrzewają w naszych najnowocześniejszych ekologicznych magazynach. Definiuje je równowaga, elegancja i złożoność – tłumaczy enolog.

Wina Clarendelle

Wina Clarendelle dostępne w Domu Wina, etykietowane są jako AOP Bordeaux oraz jako apelacja Médoc i St-Émilion.

Są to:

• Clarendelle Bordeaux White

• Clarendelle Bordeaux Red

• Clarendelle Bordeaux Rosé

• Clarenelle Bordeaux Médoc

• Clarendelle Bordeaux Saint-Émilion

Zdaniem Pawła Gąsiorka, Prezesa Domu Wina, linia Clarendelle jest idealna dla fine diningowych restauracji – wina związane są z legendarnym Château, ale ich cena jest bardzo przystępna.

Ile kosztują wina Clarendelle?

- Zapraszam restauracje, bary i sklepy z koncesją na alkohol do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie. Każdy, kto sprzeda 600 butelek Clarendelle, zostanie zaproszony do legendarnej posiadłości w Bordeaux na 2 dni, aby na miejscu móc skosztować win ze wszystkich trzech zamków tj. Château Haut-Brion, Château La Mission Haut Brion i Château Quintus – mówi Paweł Gąsiorek.

Dom Wina oferuje Clarendelle w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Ceny zaczynają się od 80 zł.

- Ta linia win to doskonała propozycja dla ludzi, którzy chcą pić bordeaux, pochodzące z bardzo dobrego château, ale jednocześnie nie chcą na ten cel wydać majątku - podsumowuje Prezes Domu Wina.

