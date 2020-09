Winnica Dwór Sanna pokaże jak wygląda ekologiczne winobranie na Roztoczu

Polskie winiarstwo to branża, która w Polsce odrodziła się niewiele ponad dekadę temu i rozwija się dzięki zaangażowaniu oraz pasji właścicieli. Jeszcze parę lat temu, pełna eksperymentalnych roczników, dziś polska branża winiarska odnosi sukcesy i nagrody na arenie międzynarodowej. Z każdym kolejnym rokiem wzrasta jakość polskich win, pojawia się coraz większa różnorodność, winiarze coraz chętniej eksperymentują tworząc także np. wina musujące, różowe, pomarańczowe czy pet-naty.

Do niedawna, żeby zobaczyć jak wygląda prawdziwe winobranie trzeba było jeździć za granicę – do Francji, Włoch czy Hiszpanii… Dziś w Polsce mamy winnice, które z powodzeniem z tamtymi konkurują. Winobranie to najważniejszy etap w produkcji wina – jest zwieńczeniem całorocznej pracy, włożonym wysiłku i cierpliwości w uprawę winorośli. Owoce po osiągnięciu odpowiedniej zawartości cukru, muszą zostać zebrane i jak najszybciej poddane obróbce, żeby nie zaczęły się psuć. Tuż po zbiorach wyciskany jest sok, który poddawany jest fermentacji, żeby następnie mógł spokojnie dojrzewać, a finalnie być zabutelkowany.

Dwór Sanna jest małą winnicą, która jako jedni z nielicznych hodują swoje winorośle - bez dodatku chemii i w pełni ekologicznie.

Biodynamiczna uprawa to dbałość nie tylko o plony winorośli, ale o cały ekosystem, z jak najmniejszą ingerencją w naturę. Część prac w winnicy wykonują spacerujące zwierzęta – konie koszą trawę i użyźniają glebę, a owce odsłaniają wiszące kiście winogron wyjadając ich liście. W tych malowniczych okolicznościach przyrody – w najbardziej słonecznym miejscu Polski – na Roztoczu będzie można zgłębić tajniki produkcji win i uczestniczyć w tegorocznych zbiorach już 12 września.

Karol Nizio oprowadzi po swojej winnicy i wytłumaczy jak wygląda proces powstawania wina, nastąpi wspólne zbieranie plonów, a następnie produkcja soku, żeby zwieńczyć spotkanie wspólną degustacją oraz ogniskiem.